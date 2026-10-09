Журналіста Михайла Ткача відпустили після затримання в Австрії

Розслідувач "Української правди" Михайло Ткач був затриманий у Відні 8 жовтня під час виконання редакційного завдання. На ранок 9 жовтня стало відомо, що журналіста відпустили.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий у коментарі для медіа.

Які подробиці надали в МЗС щодо ситуації з українським розслідувачем?

Тихий зазначив, що українські дипломати й консули працювали з австрійськими колегами, щоб вирішити ситуацію.

"Ми вдячні австрійським дипломатам за належну реакцію", – зазначили в МЗС. Наразі триває з'ясування всіх обставин затримання.

До того ж, окрім Михайла Ткача, у Відні затримали також оператора Ярослава Бандаренка – консули з'ясовують, чи відпустили його теж.

Захист прав громадян України – це безумовний пріоритет,

– підкреслили в МЗС.

Зовнішньополітичне відомство, а також ДКТ, посольство тримають ситуацію на контролі й перебувають у постійному діалозі з австрійською стороною.

Що цьому передувало?

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва 8 жовтня наголосила, що редакція вважає затримання журналіста незаконним і вимагає від австрійських правоохоронців пояснень. Згодом у виданні уточнили, що він перебував в Австрії у відрядженні, пов'язаному з пошуком колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка.

До слова, в Офісі генпрокурора розпочали розслідування у справі виїзду Кравченка за кордон. Тимчасовий виконувач обов'язків очільника відомства Антон Ковальський повідомив про звільнення посадовців, пов'язаних зі справою "Карфаген".