Журналістам дозволили показувати наслідки обстрілів військових об'єктів із затримкою в 12 годин

Тепер показувати наслідки обстрілів військових об'єктів журналісти зможуть щонайменше через 12 годин. Про це йдеться у заяві, яка стосується роботи представників ЗМІ у районах проведення бойових дій.

Також змінився час, через який можна показувати наслідки атак по цивільних об'єктах. Як передає 24 канал з посиланням на спільну заяву Мінкульту, Міноборони та спільноти "Медіарух", це можна буде робити через три години.

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За порушення у журналістів відбиратимуть акредитацію

Дозволяється оприлюднення зроблених фото та відео представниками ЗМІ та журналістами щодо подій на місці ведення бойових дій по завершенню 12 годин для військових об'єктів, через 3 години – для цивільних,

– йдеться у заяві.

У заяві також підкреслюють самовіддану роботу журналістів, а також їхню професійність та безстрашність. Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України акредитацію отримали шість тисяч журналістів.

Безпека та захист журналістів, йдеться у заяві, – основа свободи слова. Тож Україна робить усе можливе для забезпечення цього. Також зазначається, що до районів ведення бойових дій можуть потрапити лише акредитовані представники ЗМІ. Та й лише тоді, коли отримають дозвіл командиру підрозділу.

Якщо ж представники ЗМІ порушують правила, з якими ознайомлюються під час отримання прескарти, то їхню акредитацію скасовують. Зокрема у заяві вкотре попрохали уникати важливої інформації, яка може зіграти на руку ворогові та вплинути на бойові дії.

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