Журналістам вдалося потрапити у палац Медведчука: що зберігав кум Путіна

Журналісти зі "Слідства.Інфо" зуміли потрапити на територію палацу Медведчука, який він не встиг добудувати. Вони побачили, що там зберігав кум Путіна, і вирішили показати нам.

Поки Медведчук сидів під домашнім арештом, він реконструював свій палац під Києвом, поблизу мальовничої Пущі-Водиці.

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Днями на територію палацу прийшли активісти, щоб мародери не розікрали речі та коштовності. Вони чекають на правоохоронців, щоб ті описали та заарештували майно.

Масштаб території та палацу вражають

Сам палац зараз порожній – сім'я Медведчука його реконструювала і перебудовувала, тож всередині зараз лише голі стіни й деревʼяні балки.

Масштаб самого палацу вражає – понад 2 тисячі квадратних метрів. Там мало бути більше сотні окремих приміщень: зали, кухні, спальні та вітальні, а також басейн.

Але найцікавіше знайшли вглибині будинку, біля гаражів. На час реконструкції багато цінних речей та предметів розкоші Медведчуки заховали у картонні коробки й перенесли до господарських приміщень.

Такої кількості речей журналісти ще не бачили

Кімнати заставлені вщент картинами, іконами, гобеленами та статуетками. Більшість із них просто лежать одна на одній. Поміж картин поставили гральний автомат Admiral XXXL.

Із золотої рами на нас споглядає дружина Медведчука Оксана Марченко, а поряд лежить рамка з написом "Оксана Марченко лучшая".

Також там знайшли стаціонарний телефон із підписами на кнопках: "релакс-зона", "джакузі", "басейн", "біла кімната", "спортзал", "камінна зала", "кінотеатр", "колиба", кабінети, спальні та багато іншого.

У помаранчевих коробках можна побачити розкішні тарілки та сервізи, які коштують сотні, а іноді й тисячі євро за одиницю. Окрім цього, у палаці були окремі кімнати для брендових речей та виробів з хутра.

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