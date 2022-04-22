Журналісти ідентифікували десятки бурятів-окупантів, які вчиняли звірства на Київщині
Джерело:"Слідство Інфо"
Російські військові вчиняли звірства на Київщині, жорстоко вбиваючи українців. Мешканці сіл і містечок розповідають, що найбільш дикими були буряти-окупанти. У районі Житомирської траси неподалік Макарова, за повідомленням українських військових, стояла 37-ма мотострілецька бригада з міста Кяхта. Журналістам вдалося ідентифікувати понад 50 окупантів з цього підрозділу.
Журналістам вдалося ідентифікувати командний склад росіян, сержантів та рядових. Повідомляється, що деяких бурятів вже поховали, а ще частина – публікує світлини з Київщини, яка була під окупацією.
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Майор Олександр Кондратьєв, 31 рік
За даними української розвідки, Кондратьєв – начальник штабу 37-ї мотострілецької бригади. Російський військовий одружений та родом із Західного Сибіру. Наразі проживає в місті Кяхта, що на кордоні з Монголією. Там і розташована бригада.
12-го березня, коли Київщина ще була під окупацією, майор опублікував на аватарці картинку з символом окупантів V і написом "вера, правда, победа".
Як пишуть журналісти, у соцмережах Кондратьєв опублікував відео, яке місцеві бурятські школярі разом з вчителями записали на підтримку війни проти України.
Майор Олександр Кондратьєв / Фото slidstvo.info
Капітан Олександр Холявін
Російський капітан – заступника начальника штабу. Він народився 24 червня 1996 року. У соцмережах він вказав, що закінчив московське вище військове командне училище.
Публікує фотографії з армії та з навчання у військовому училищі.
Капітан Олександр Холявін / Фото slidstvo.info
Старший лейтенант Олег Крікунов, 33 роки
Олег Крікунов – командир взводу. Журналісти повідомляються, що він народився та виріс у Забайкаллі.
Після школи Крікунов навчався в інституті фізичної культури. Потім пішов служити в армію.
Старший лейтенант Олег Крікунов / Фото slidstvo.info
Старший лейтенант Олексій Родіонов
Родіонов родом з міста Улан-Уде, столиці Бурятії. Журналісти пишуть, що в окупанта є декілька братів.
У соцмережах він публікує світлини з клубів, ресторанів та вечірок.
Олексій Родіонов / Фото slidstvo.info
Журналісти ідентифікували десятки бурятів-окупантів, які вчиняли звірства на Київщині – відео
Старший лейтенант Володимир Сундупов
Сундупов служить на посаді командира взводу. Російський окупант проживає в столиці Бурятії Улан-Уде.
Володимир Сундупов / Фото slidstvo.info
Старший лейтенант Дмитро Віталій
Російський військовий Віталій служить на посаді командира взводу. За даними журналістів, вказує, що проживає в столиці Бурятії Улан-Уде.
Має на руці характерне татуювання.
Дмитро Віталій / Фото slidstvo.info
Старший прапорщик Олексій Рассадін
Рассадін служить у бригаді на посаді старшого техніка. Має дружину і малолітню дитину.
Олексій Рассадін / Фото slidstvo.info
Старший сержант Микола Неустроєв
Цей російський військовий народився 12 жовтня 1982 року. У соцмережах, як пишуть журналісти, публікує фотографії з прапорами "военная разведка" і багато світлин з військових навчань та служби.
За інформацією розслідувачів, має дружину і дітей. Також зафіксований на фото з автомобілем з окупаційним маркуванням V.
Микола Неустроєв / Фото slidstvo.info
Повний список російських військових, яких вдалося індентифікувати журналістам, читайте за цим посиланням у розслідуванні "Слідство Інфо".
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