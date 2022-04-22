Журналісти ідентифікували десятки бурятів-окупантів, які вчиняли звірства на Київщині

Російські військові вчиняли звірства на Київщині, жорстоко вбиваючи українців. Мешканці сіл і містечок розповідають, що найбільш дикими були буряти-окупанти. У районі Житомирської траси неподалік Макарова, за повідомленням українських військових, стояла 37-ма мотострілецька бригада з міста Кяхта. Журналістам вдалося ідентифікувати понад 50 окупантів з цього підрозділу.

Журналістам вдалося ідентифікувати командний склад росіян, сержантів та рядових. Повідомляється, що деяких бурятів вже поховали, а ще частина – публікує світлини з Київщини, яка була під окупацією.

Це важливо Росіяни в Ірпені до смерті ґвалтували жінку та її 15-річну дочку на очах у старшої доньки

Майор Олександр Кондратьєв, 31 рік

За даними української розвідки, Кондратьєв – начальник штабу 37-ї мотострілецької бригади. Російський військовий одружений та родом із Західного Сибіру. Наразі проживає в місті Кяхта, що на кордоні з Монголією. Там і розташована бригада.

12-го березня, коли Київщина ще була під окупацією, майор опублікував на аватарці картинку з символом окупантів V і написом "вера, правда, победа".

Як пишуть журналісти, у соцмережах Кондратьєв опублікував відео, яке місцеві бурятські школярі разом з вчителями записали на підтримку війни проти України.

Майор Олександр Кондратьєв / Фото slidstvo.info

Капітан Олександр Холявін

Російський капітан – заступника начальника штабу. Він народився 24 червня 1996 року. У соцмережах він вказав, що закінчив московське вище військове командне училище.

Публікує фотографії з армії та з навчання у військовому училищі.

Капітан Олександр Холявін / Фото slidstvo.info

Старший лейтенант Олег Крікунов, 33 роки

Олег Крікунов – командир взводу. Журналісти повідомляються, що він народився та виріс у Забайкаллі.

Після школи Крікунов навчався в інституті фізичної культури. Потім пішов служити в армію.

Старший лейтенант Олег Крікунов / Фото slidstvo.info

Старший лейтенант Олексій Родіонов

Родіонов родом з міста Улан-Уде, столиці Бурятії. Журналісти пишуть, що в окупанта є декілька братів.

У соцмережах він публікує світлини з клубів, ресторанів та вечірок.



Олексій Родіонов / Фото slidstvo.info

Журналісти ідентифікували десятки бурятів-окупантів, які вчиняли звірства на Київщині – відео

Старший лейтенант Володимир Сундупов

Сундупов служить на посаді командира взводу. Російський окупант проживає в столиці Бурятії Улан-Уде.



Володимир Сундупов / Фото slidstvo.info

Старший лейтенант Дмитро Віталій

Російський військовий Віталій служить на посаді командира взводу. За даними журналістів, вказує, що проживає в столиці Бурятії Улан-Уде.

Має на руці характерне татуювання.



Дмитро Віталій / Фото slidstvo.info

Старший прапорщик Олексій Рассадін

Рассадін служить у бригаді на посаді старшого техніка. Має дружину і малолітню дитину.

Олексій Рассадін / Фото slidstvo.info

Старший сержант Микола Неустроєв

Цей російський військовий народився 12 жовтня 1982 року. У соцмережах, як пишуть журналісти, публікує фотографії з прапорами "военная разведка" і багато світлин з військових навчань та служби.

За інформацією розслідувачів, має дружину і дітей. Також зафіксований на фото з автомобілем з окупаційним маркуванням V.

Микола Неустроєв / Фото slidstvo.info

Повний список російських військових, яких вдалося індентифікувати журналістам, читайте за цим посиланням у розслідуванні "Слідство Інфо".

Варте уваги – Буча – свідок звірств російських загарбників: дивіться відео