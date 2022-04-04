Журналісти опублікували імена й телефони окупантів, які оформляли на пошті награбоване майно
Джерело:телегерам "Беларускі Гаюн"
Сьогодні білоруська організація "Беларускі Гаюн" опублікувала імена й номери телефонів окупантів, які обкрадали житлові будинки українців.
Зокрема, вчора, 3 квітня, було опубліковано відеозапис з онлайн-камери кур'єрської служби CДЕК у Мозирі, що в Білорусі. З її допомогою російські військові відправляють, у тому числі, крадені в українців речі.
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Автори проєкту "Беларускі Гаюн" вважають, що ці солдати РФ повинні понести відповідальність за крадіжку та вбивство людей в Україні.
Аналізуючи отримані дані, стало відомо, що основна маса з солдатів РФ, які відправляли речі з Мозиря, проживає в місті Рубцовську (Алтайський край, РФ).
Зокрема, частина з них відправляла речі в міста:
- Горняк (Алтайський край),
- Читу (Забайкальський край),
- Желєзногорськ (Красноярський край),
- Омськ,
- Ульяновськ,
- Новосибірськ,
- Москву,
- Ангарськ (Іркутська область),
- Уссурійськ (Приморський край)
- та Біробіджан (Єврейська автономна область).
За попередніми даними лише за один день, 2 квітня, найманці Кремля здали на відправлення у відділення СДЕК у місті Мозирі за адресою вул. Куйбишева, 32, більше 2 тонн речей, серед яких значна частина – крадені.
"Беларускі Гаюн" опублікував ПІБ, номери телефонів та вміст посилок тих із солдатів, які відправили до РФ від 50 до 450 кг.
- Коваленко Євген Євгенович відправив до Рубцовська 450 кг: інструменти, музичні колонки, стіл, намет і так далі. Телефон: +79130213100
- Лазарєв Артем Петрович відправив до Рубцовська 255 кг: запчастин та електросамокат. Телефон: +79132257343
- Миколаїв Павло Олександрович відправив до Рубцовська 205 кг: інструменти, телевізор і крісло. Телефон: +79235652819
- Сердцев Андрій Миколайович відправив до Рубцовська 150 кг: інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79831816692
- Валієв Георгій Муратович відправив до Рубцовська 150 кг: інструментів та речей. Телефон: +79133660555
- Степанов Микола Миколайович відправив до Уссурійська 140 кг: запчастин та кондиціонерів. Телефон: 89146747822
- Канболатов Ельдар Арсланович відправив до Рубцовська 140 кг: інструментів та одягу. Телефон: +79230096646
- Жуковський Роман Олександрович відправив до Рубцовська 130 кг: інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79133615429
- Чучалін Євген Вікторович відправив до Рубцовська 100 кг: інструментів, речей та кілька телевізорів. Телефон: +79230018617
- Волощук Іван Іванович відправив до Рубцовська 95 кг: інструментів, речей та телевізор. Телефон: +79627939791 (номер дружини/матері)
- Колоцей Сергій Олександрович відправив до Ульяновська 90 кг: кришку багажника. Телефон: +79378814554 (номер родича)
- Юшин Володимир Сергійович відправив до Чити 85 кг: одягу. Телефон: +79243830515
- Григорян Артур Ашотович відправив у Гірник 60 кг: речей, акумуляторів та запчастин для ПК. Телефон: +79831066239
- Шулайкін Микола Миколайович відправив до Біробіджану 60 кг: одягу та рибальського приладдя. Телефон: +79142155101
- Дацюк Іван Андрійович відправив до Рубцовська 60 кг: одягу. Телефон: +79137976731
- Кузьмін Ігор Сергійович відправив до Рубцовська 50 кг: інструментів та речей. Телефон: +79236497934
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