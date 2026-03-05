Пройшли понад 25 кілометрів пішки: команда Ukrainian Witness потрапила в звільнене Тернувате

Команда Ukrainian Witness побувала в селищі Тернувате на Запоріжжі, яке російська сторона раніше заявляла як нібито "захоплене". Знімальна група першою серед медіа відзняла репортаж після зачистки населеного пункту, подолавши понад 25 кілометрів пішки

Впродовж усієї дороги кореспондентку Вікторію Гнатюк та відеооператорку Марію Шевченко супроводжували військові 5-го батальйону 122-ї бригади ТРО. Репортаж з Запоріжжя журналісти опублікували на ютуб-каналі Ukrainian Witness.

Читайте також ЗСУ зайшли у західну частину Гуляйполя, а ворог проривається біля Часового Яру, – ISW

Як журналісти потрапили в Тернувате?

Маршрут для знімальної групи був небезпечною: протягом усього шляху зберігалася загроза атак російських безпілотників, від яких відстрілювалися військові супроводу. Дорогою журналісти зустріли поранених бійців суміжних підрозділів, а також стали свідками евакуації російського військового, якого українські піхотинці взяли в полон.

За групою весь час йшли два собаки – військові намагалися їх відганяти, адже тварини можуть демаскувати позиції, однак вони не відставали. Зрештою одного з них група евакуювала, а другий втік під час обстрілу.

Командир 5-го батальйону 122-ї бригади ТрО з позивним "Борода" розповів, що інтенсивна активність російських сил на Олександрівському напрямку розпочалася на початку 2026 року.

Противник почав використовувати погані погодні умови. Малими групами вони практично завжди втягуються – так вони намагаються просочитися повз наші бойові порядки і зайти десь далі, вглиб,

– пояснив військовий у розмові з журналісткою.

За словами військових, з кінця 2025 року росіяни нарощують присутність на Запорізькому напрямку, підтягують резерви й намагаються малими групами просуватися в села, серед яких і Тернувате. У січні ворог повідомив про його захоплення.

Вже на початку лютого 2026 року Сили оборони України заявили про зачистку селища від росіян, однак там і досі зберігається загроза поодиноких просочень ворога.

Про ситуацію на Олександрівському напрямку також розповів командир 5-го батальйону 122-ї ТРО. За його словами, це такий собі "трикутник" на стику трьох областей – Дніпропетровської, Запорізької та Донецької.

По-перше, це наша земля, а, по-друге, це всі ці логістичні маршрути, ці всі висоти, які вони хочуть добитися того, щоб їх захопити, щоб їм було легше потім просуватися,

– наголосив командир.

У лютому – березні 2026 року цей напрямок став одним із найактивніших через контрнаступальні дії Сил оборони України. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також називає його ключовим, а 23 лютого головком заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.

Команда Ukrainian Witness побувала в селищі Тернувате: дивіться репортаж

Яка зараз ситуація на фронті?