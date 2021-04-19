Журналісти показали вечірку Миколи Тищенка в розпал локдауну: фото, відео

Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" оприлюднили ексклюзивні кадри приватної вечірки нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка, яка відбулася 18 квітня. Журналістам вдалося зафільмувати прибуття гостей на вечірку та помпезний салют.
Джерело:"Радіо Свобода"
За даними журналістів-розслідувачів, карантинне гуляння відбулося у п'ятизірковому готелі Fairmont у центрі Києва. Святкування тривало понад 5 годин, а гості перебували без захисних масок.
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Як минула вечірка Тищенка
Приблизно о 19:00 до готелю Fairmont почали з'їжджатися коштовні автомобілі. Одним з перших на святкування прибув сам Тищенко у компанії дружини. Лише за годину "Схеми" нарахували приблизно 30 гостей, які, ймовірно, завітали на святкування.
Серед ймовірних гостей були:
- Олександр Трухін – нардеп і колега Тищенка по фракції "Слуга народу".
- Аріе Шварц – колишній генеральний директор девелоперської групи компаній Seven Hills.
- Олександр Скічко – очільник Черкаської облдержадміністрації та колишній "слуга".
- Єлизавета Юрушева – дружина Скічка та керівниця готелем Fairmont, який належить її батьку Леоніду Юрушеву.
Більшість гостей були у святковому вбранні та принесли квіти. За спостереженням журналістів, жоден з них перед входом в готель не скористався захисною маскою.
Тищенко прибув на святкування дня народження своєї дружини / Фото "Радіо Свободи"
Вже о 22:00 навпроти готелю з Труханова острова почав лунати святковий салют. Варто нагадати, що ще з кінця 2019 року Київрада заборонила використання піротехніки та салютів "на період стримування збройної агресії на сході України".
З власних джерел "Схемам" вдалося отримати запрошення, які дружина Тищенка Алла Барановська надсилала гостям свята. Серед іншого, в ньому гостей також просили не публікувати світлини з події у день святкування та не відмічати локацію.
Запрошення на день народження дружини Тищенка / Фото "Радіо Свободи"
Журналісти встановили, що святкування, ймовірно, відбувалося у зоні Fairmont Gold Lounge.
Це – ексклюзивна клубна зона готелю, що призначена для задоволення потреб найвибагливіших представників сфери бізнесу та мандрівників,
– мовиться на сайті готелю.
Вже після того, як новина про карантинну вечірку розлетілася у ЗМІ, до готелю приїхали поліцейські. Відтоді гості так і не виходили на двір, принаймні, з головного входу. А їхні автівки так і залишилися на парковці готелю на ніч.
Як це пояснили у Тищенка
У пресслужбі народного депутата від "Слуги народу" заявили, що не даватимуть жодних пояснень щодо цього. Цікаво, що у Тищенка спершу повідомляли журналістам, що захід відбувався у нього вдома, а не в готелі.
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Вечірка Тищенка: головне
- Заступник керівника фракції "Слуга народу" Микола Тищенко, попри локдаун, який діє у Києві, влаштував вечірку на честь дня народження своєї дружини.
- Дійство відбувалося у ресторані київського готелю Fairmont. Серед запрошених – відомі політики та високопосадовці.
- Слідчі Нацполіції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення карантинних вимог у готелі й перевіряють інформацію.
Вечірка Тищенка під час карантину: дивіться відео