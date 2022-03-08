Журналісти The New York Times покинуть Росію: чому
Джерело:Інтерфакс-Україна
Знаменита американська газета The New York Times вивозить з Росії своїх журналістів. Вони покинуть територію країни-агресорки тимчасово.
Таке рішення видання пов'язане з новим законом про поширення фейкових новин про Збройні сили Росії. Про це повідомив заступник головного редактора The New York Times Кліффорд Леві.
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Ми працювали з юрконсультантами, службами безпеки та нашою командою вкрай досвідчених журналістів у регіоні, щоб зрозуміти потенційні наслідки цього останнього маневру. Щоб захистити співробітників нашої редакції, поки що ми вивозимо їх з країни,
– йдеться у заяві.
Видання додало, що сподівається повернути їх так скоро, як це буде можливо, і уважно стежитиме за ситуацією.
Зазначається, що The New York Times продовжуватиме висвітлювати події в Україні.
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