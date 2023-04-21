Росія намагається створити антивоєнну коаліцію в Німеччині: WP викрили плани Кремля

Росія використовує ультраправих та ультралівих політиків у Німеччині. Метою Кремля є зупинити постачання зброї в Україну.

У звіті The Washington Post йдеться про те, що Кремль намагається впливати на внутрішню політику Німеччини шляхом об’єднання двох політичних партій країни. Метою цього втручання є створення антивоєнної коаліції і, як наслідок, зменшення підтримки України. Докази цієї стратегії містяться в низці російських документів, до яких видання мало доступ.

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Мітинг проти постачання зброї в Україну

Як пише видання, 25 лютого біля Бранденбурзьких воріт зібралися 13-тисяч демонстрантів, які протестували проти постачання зброї в Україну. Захід очолила Сахра Вагенкнехт, депутат парламенту від ліворадикальної німецької партії Die Linke.

Вагенкнехт заявила протестувальникам про небажання Німеччини брати участь у війні та закликала до нового мирного руху, одночасно засуджуючи "насильство в Україні". Однак про російське вторгнення вона не згадувала.

До протестувальників приєдналися відомі особи, включно з ультраправим редактором журналу Юргеном Ельцессером і десятками членів ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), які підтримали гасла Вагенкнехт.

Докази, які вказують на співпрацю з Кремлем

Журнал, який видає Ельзессер, нещодавно заявив на своїй обкладинці, що Вагенкнехт є найкращим канцлером, назвавши її "кандидатом для лівих та правих". Його видання німецькі чиновники називають пропагандистським органом Кремля.

У документах фіксуються зустрічі між кремлівськими чиновниками та політтехнологами Росії, а також накази Кремля для стратегів зосередитися на Німеччині, щоб створити антивоєнні настрої в Європі та послабити підтримку України.

Файли також містять хроніку зусиль стратегів, спрямованих на реалізацію цих планів, та їхні звіти Кремлю. Документи не містять жодних матеріалів, які б фіксували комунікацію між російськими стратегами та їхніми союзниками в Німеччині. Але інтерв’ю показують, що принаймні одна людина, близька до Вагенкнехт, і кілька членів AfD контактували з російськими офіційними особами під час розробки планів.

Прямі спроби Кремля втрутитися в німецьку політику

За даними видання, деталі документів свідчать про прямі спроби Кремля втрутитися в німецьку політику, намагаючись створити нову коаліцію між Вагенкнехт, ультралівими і AfD, а також підтримати протести екстремістів лівих і правих проти німецького уряду.

Зазначається, що використання мирних протестів для розколу Заходу повторює тактику, яка була відточена ще в радянські часи і знову вийшла на перший план після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ми знаємо цю тактику з часів Холодної війни, коли Радянський Союз намагався впливати на антивоєнні рухи і маніпулювати ними", – сказав високопоставлений чиновник німецької служби безпеки на умовах анонімності.

Запропонована Кремлем стратегія об’єднає дві німецькі фракції з давніми проросійськими позиціями. 53-річна Вагенкнехт – колишня комуністка, яка виросла у Східній Німеччині і кілька разів конфліктувала з більш традиційним керівництвом Die Linke, зокрема через свою популістську позицію.

Партія "тих, хто розуміє Путіна"

Опитування громадської думки показують, що її популярність на національному рівні зростає, і вона відкрито роздумує над створенням нової партії. Німецькі експерти прогнозують, що вона отримає підтримку з боку електорату AfD і в цілому може набрати до 24% голосів виборців, згідно з нещодавнім опитуванням, на яке посилається німецький журнал Der Spiegel.

AfD, яку дехто в Німеччині називає партією "тих, хто розуміє Путіна", поділяє думку Кремля про те, що війну в Україні нібито спровокували США і що Росія “просто захищається” від оточення НАТО, захищаючи російськомовне населення на Сході України. Як свідчать документи та інтерв’ю, Москва протягом тривалого часу культивувала десятки членів AfD, особливо за допомогою розкішних, повністю оплачених поїздок до Росії.

З документів не зрозуміло, як політтехнологи, що працюють з Кремлем, намагалися донести до членів AfD або інших потенційних німецьких союзників інформацію про плани Москви. Але незабаром після того, як Кремль віддав наказ про створення союзу між Вагенкнехт і ультраправими, депутати AfD почали виступати на її підтримку в парламенті, а члени партії скандували її ім’я на мітингах.