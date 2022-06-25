Журналісти встановили імена понад чотирьох тисяч загиблих в Україні окупантів

Росія продовжу зазнавати втрат у війні проти України, які старанно приховує. В першу чергу - від своїх громадян. Мова йде про загиблих окупантів.

За даними Генштабу Збройних Сил України, наші захисники вже ліквідували щонайменше 34530 російських окупантів за чотири місяці війни (станом на 24 червня). Росія ж свої втрати приховує. Вони давно до цього готувалися, і про смерті військовослужбовців засекретили інформацію не лише під час війни проти України, але й загалом. Адже це не вкладається в їх ідеологію про "другу армію світу".

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Та все ж ховати тіла своїх вбитих солдатів доводиться. І так журналісти змогли вже ідентифікувати щонайменше 4010 російських окупантів. завдяки даним з відкритих джерел. А разом з тим встановити й певні висновки, що відбувається з російською армією під час війни.

Десантники як "гарматне м'ясо"

Десантні війська, зазвичай, виконують специфічні завдання. Для цього їх і готують. Натомість росіяни доволі часто у цій війні використовують їх мало не як звичайну піхоту. Через це чимала кількість загиблих – саме десантники. Журналісти встановили, що 20% підтверджених загиблих служили у ВДВ, 19% – у мотострілецьких військах.

Загиблі "добровольці"

Стрімко зростає кількість загиблих добровольців. При цьому 20% загиблих поїхали на війну у віці 50 років і більше. Щотижня з'являються повідомлення про загибель ще 30-40 добровольців. Так часто не повідомляють про загибель жодної іншої категорії військовослужбовців.

Мертві офіцери

Як і раніше, понад 17% загиблих – це офіцери (у тому числі щонайменше 4 генерали та 21 полковник).

"Такі втрати пов'язані з тим, як влаштовано систему командування у російській армії. Більшість функцій управління підрозділом у бою беруть на себе саме офіцери, тоді як в арміях країн НАТО деякі схожі завдання уповноважені вирішувати сержанти", – відзначають аналітики.

Вчилися не літати, а догоджати

За чотири місяці бойових дій українські військові збили 216 літаків та 183 гелікоптери окупантів. Частині пілотів вдалося врятуватися, катапультувавшись. Та все ж вони теж є у списку загиблих окупантів.

За чотири місяці війни Росія втратила щонайменше 42 військові льотчики. За оцінкою британської розвідки, це пов'язано з тим, що підготовка пілотів у Росії багато років йшла за суворим і наперед затвердженим сценарієм з метою справити враження на високопоставлене начальство. Це придушувало ініціативу і заважало молодим пілотам навчитися швидко приймати самостійні рішення у динамічних умовах.

Свіжі могили

Варто зазначити, що місцева влада в містах та регіонах повідомляє далеко не про всіх загиблих. Журналісти постійно виявляють на цвинтарях у різних містах Росії нові свідчення втрат російських військових. На кожному цвинтарі частка імен, про які не повідомляли публічно, варіюється від 30 до 100%.

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