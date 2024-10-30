Один з найбагатших керівників в Україні: журналісти завітали до Львівського МСЕК

Напередодні візиту у Львівському МСЕК проводило обшуки ДБР. Деталі поки що невідомі.

Голова комісії Володимир Решота відмовився від спілкування з журналістами. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Дивіться також Після реформи МСЕК: що буде із виплатами по інвалідності в Україні

Деталі візиту

У будівлі Львівського МСЕК у чергах сидить багато військових, зокрема з протезами. Кажуть, що сидіти важко, іноді доводиться чекати весь день.

Просто що образливо: хтось воює, а хтось наживається на людях. І ніхто нічого з цим не може зробити,

– каже військовий про корупцію в МСЕК.

Візит до Львівського МСЕК: дивіться відео

У Верховному Суді кажуть, що у керівників МСЕК можуть конфіскувати вилучені під час обшуків гроші. Правова система України має механізми для конфіскації незаконно отриманих коштів. Для цього потрібно довести, що їх було отримано незаконним шляхом.