Журналісти знайшли активи росіян у Європі на суму 17,5 мільярда доларів

22 березня 2022 , 10:05
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Джерело:

"Слідство.Інфо"

Група журналістів створила базу даних активів, які належать чиновникам, олігархам та бізнесменам, які наближені до Володимира Путіна. Журналісти виявили понад 145 активів, серед яких – вілли, яхти, літаки, загальною вартістю 17,5 мільярда доларів.

Розслідування щодо активів росіян в Європі провели журналісти міжнародної мережі OCCRP та їхні партнери з різних країн світу.

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Росіяни мають активи в Європи на мільярди доларів

Розслідувачі створили базу даних активів, які належать ключовим особам – чиновникам, олігархам, бізнесменам, які наближені до президента держави-агресорки Володимира Путіна. Журналісти перевірили записи у земельних та корпоративних реєстрах та витоки з офшорних юрисдикцій.

Результатом цієї роботи стало виявлення понад 145 активів загальною вартістю 17,5 мільярда доларів. Йдеться про вілли, яхти, літаки.

Серед людей, яким вони належать, є

  • бізнесмен, олігарх, мільярдер Алішер Усманов,
  • головний прокурор Москви Денис Попов,
  • бізнесмен, олігарх, мільярдер Геннадій Тимченко,
  • російський політик, генеральний директор "Роснефті" Ігор Сєчін,
  • російський чиновник Ігор Шувалов,
  • президент "Транснефті" Микола Токарєв,
  • бізнесмен, олігарх, мільярдер Олег Дерипаска,
  • бізнесмен, олігарх, мільярдер Роман Абрамович,
  • теле- та радіоведучий Володимир Соловйов,
  • уповноважений президента у Північно-Кавказькому федеральному окрузі, колишній генпрокурор Юрій Чайка.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну міжнародна спільнота ввела санкції проти багатьох бізнесменів та чиновників, які є прихильниками глави Кремля. Але вони навчилися приховувати своє багатство у таємних офшорах та на засекречених банківських рахунках.

Багато активів росіян в Європі вже знайшли, однак OCCRP продовжує шукати та перевіряти інші об'єкти нерухомості, яхти та літаки. Тому база оновлюватиметься.

Які саме активи та в кого виявили

У власності Усманова журналісти знайшли 20 активів по всьому світу на загальну суму ​​майже 3,4 мільярда доларів. Найбільші з виявлених:

  • великий цегляний особняк поблизу Хемпстед-Хіт у Великій Британії вартістю 30,8 мільйона доларів,
  • літак M-IABU, Airbus A340-300 на острові Мен, вартістю 350 мільйонів доларів,
  • вілла в курортному містечку Латвії вартістю 5,3 мільйона доларів,
  • дві баварські вілли на березі озера у Форелленштрассе в Німеччині вартістю ​​6,6 та 11 мільйонів доларів,
  • суперяхта Dilbar вартістю 600 мільйонів доларів та інше.


Будинок Усманова у Британії / Фото Ілля Лозовський, OCCRP

У давнього друга російського президента олігарха Геннадія Тимченка виявили активи, вартістю 70,5 мільйона доларів:

  • комерційна нерухомість Гельсінкі-Арена у Фінляндії вартістю ​​15,5 мільйона доларів,
  • Яхта Lena вартістю 55 мільйонів доларів,
  • Будинок на Французькій Рів'єрі.

Абрамович має 84 активи, загальною вартістю ​​7,7 мільярда доларів Найдорожчі з них:

  • маєток на Французькій Рив'єрі вартістю ​​89,3 мільйона доларів,
  • будинок біля Єлисейських полів у Франції, записаний на дітей та колишню дружину, вартістю 17,5 мільйона доларів,
  • літак ​​LX-RAY Gulfstream G650, зареєстрований в Люксембурзі, вартість 39 мільйонів доларів,
  • лондонська компанія Evraz Plc. вартістю 3,38 мільярда доларів,
  • приблизно 27 квартир у Chelsea Village (Лондон).


Маєток Абрамовича на французькій Рив'єрі / Фото Діма Стоянов, Bird.bg

Автор: Наталія Пристанська