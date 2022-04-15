Журналісти знайшли окупанта і його дружину, яка "радила" йому ґвалтувати українок

Журналісти ідентифікували російського військового та його дружину, яка "радила" йому ґвалтувати українок. З'ясувалось, що подружжя мешкає у Феодосії, що на території тимчасово окупованого Криму.

Йдеться про російського військового та його пасію, чию телефонну розмову перехопила СБУ. У ній дівчина закликала свого "коханого" орка ґвалтувати українок, разом з тим не розповідати їй про це.

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Дані російського окупанта та його дружини, які "домовились" ґвалтувати українок

Журналісти отримали від джерел у правоохоронних органах російські номери, з яких подружжя орків телефонували одне одному. За цими номерами вони знайшли їхні сторінки у російській соцмережі "Вконтакте". З'ясувалось, що подружжя звуть Роман та Ольга Биковські.

Розмова окупанта та його дружини про ґвалтування українських жінок: дивіться відео

Сторінка самого окупанта закрита для сторонніх користувачів російської соцмережі. А ось на сторінці його дружини знайшлось чимало цікавої інформації.

Зокрема, журналісти дізнались, що Роман та Ольга родом з Орловської області Росії. Окупант раніше служив у полку Росгвардії, і публікував фото з міста Балашиха, що у Підмосков'ї. З початком повномасштабного вторгнення брав участь в окупації Херсонщини.

Дружина російського окупанта у тимчасово окупованій Феодосії виховує їхнього спільного сина. У "Вконтакте" у них безліч романтичних фото, що свідчать про їхній близький зв'язок.

На сторінці Биковської у графі "головне у житті" вказано, що її основною життєвою цінністю є "Сім'я і діти". А ось кредо звучить дуже промовисто: "Научитесь ничего, никому не рассказывать. Вот тогда все будет хорошо".

Сторінка дружини у "Вконтакте" / Скриншот з соцмережі

Журналісти також встановили підрозділ, у якому служить Биковський, завдяки фото його друзів у "Вконтакте". На шевронах його товаришів по службі видно, що це Оперативна дивізія особливого призначення імені Дзержинського. Вона вважається елітним підрозділом Росгвардії.

Журналісти встановили підрозділ, у якому служить Биковський / Фото "Радіо Свобода"

Також вдалось знайти оголошення, які подружжя залишало на платформі Avito. У Феодосії заявки вони розміщували з 2018 року, й схоже, сім'я досі живе у Криму. 19 січня 2022 року Ольга скаржилась у коментарях, що не змогла потрапити на прийом до косметолога у Феодосії, а 13 лютого відгукнулась допомогти фінансово собаці, яку збила машина у центрі тимчасово окупованого міста.

Після 2019 року на сторінках Биковського та його матері з'явились фото, що свідчать про підписання ним контракту з російською армією. Судячи з усього, окупант уклав контракт з Міноборони Росії не пізніше лютого 2018 року.

Розслідувальна група Conflict Intelligence Team допомогла журналістам з'ясувати, де саме служив Биковський. За емблемою на шевроні, це 108-й гвардійський десантно-штурмовий полк – Кубанський козачий ордена Червоної зірки. Він, зокрема, брав участь в окупації Криму.

Биковський у формі з шевроном 108-го ДШП / Фото "Схеми"

Дзвінок подружжю окупантів

До слова, журналіст російського видання "Радіо Свобода" Марк Кротов зателефонував Роману та Ользі Биковським. Окупант заперечив, що це його голос на перехопленні СБУ. Крім того, повідомив, що зараз із пораненням лежить у севастопольському шпиталі.

Однак, за словами журналістів, голос Биковського таки був дуже схожим на той, що у плівках СБУ.

Ольга Биковська, своєю чергою, підтвердила журналістам, що її чоловік зараз перебуває у шпиталі у Севастополі після поранення. Після цього вона кинула слухавку і перестала відповідати на дзвінки. З 13 квітня її сторінка у "Вконтакте", ймовірно, була нею ж видалена.

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