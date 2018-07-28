Журналісти з'ясували, хто з політичних партій виконав найбільше своїх обіцянок

За майже чотири роки в парламенті VIII скликання фракції "Батьківщина" та "радикали Олега Ляшка" вконали свої передвиборчі програми приблизно однаково, "Самопоміч" – найкраще з усіх політсил, які не входять до коаліції, “Опозиційний блок”, навпаки, найгірше.

Про це повідомляє Bihus.Info.

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Аналіз голосувань опозиційних фракцій у Верховній Раді продемонстрував такі результати виконання ними власних передвиборчих зобов’язань: "Самопоміч" частково виконала 83% обіцянок, "Батьківщина" – 71%, "Радикальна партія Ляшка" – 68%, "Опоблок" - лише 50%.



Об'єднання "Самопоміч"

За ініціативи, що відповідають передвиборчій програмі "Самопомочі", в середньому голосує 71% її депутатів. Представники "Самопомочі" частіше за всі інші опозиційні парламентські фракції є співавторами законів, прийнятих на виконання передвиборчих обіцянок, – у 33% проаналізованих ініціатив. Разом з тим, цей показник значно нижчий, ніж у коаліційних фракцій.



Партія "Батьківщина"

"Батьківщина" може похвалитися порівняно високим показником часткового виконання передвиборчих зобов’язань, однак ця фракція демонструє не найкращу дисципліну під час голосувань. "Програмні закони" "Батьківщини" підтримує в середньому лише 65% її депутатів – це передостанній показник серед шести парламентських партій.

Законотворці з "Батьківщини" нерідко відсутні навіть на голосуваннях за акти, ініційовані колегами по фракції.

Так усі 19 депутатів прогуляли голосування за постанову щодо засудження агресії Російської Федерації проти України. Вона ініційована представником "Батьківщини" Борисом Тарасюком, а в передвиборчій програмі політсили є такий пункт: "Запровадити власні санкції проти Росії, добитися її визнання країною-агресором і спонсором тероризму, ДНР, ЛНР – терористичними організаціями".

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Так само всі депутати "Батьківщини" були відсутні на голосуванні закону щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, хоча у передвиборчій програмі обіцяли "надати бійцям АТО статус учасників бойових дій, достойні зарплати й пільги".

Також "Батьківщина" обіцяла "очистити армію від зрадників, замінити некомпетентних генералів", а разом з тим понад половина фракції проголосувала за закон, яким скасували обов’язковість люстрації для керівництва Міноборони, Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Національної гвардії.



Радикальна партія Ляшка

Радикальна партія Ляшка частково виконала в парламенті 68% передвиборчих обіцянок. Третина фракції, як правило, не голосує за закони, що відповідають програмним положенням "ляшківців".

Фракція "РПЛ" має ту ж особливість, що й "Батьківщина" – частина депутатів регулярно відсутня на голосуваннях навіть тих законів, серед ініціаторів яких є їхні однопартійці.

Наприклад, Радикальна партія наполягає на продовженні заборони продажу сільгоспземлі. Її лідер Олег Ляшко задля цього навіть влаштовує перфоманси із вживанням чорнозему на трибуні парламенту. Однак за продовження мораторію на продаж землі, ініційованого, зокрема, радикалом Артемом Вітко, не голосував сам Вітко, радикал Сергій Рибалка і їхній колега Попов.

На голосуванні в першому читанні широко розрекламованого законопроекту "Купуй українське" від Олега Ляшка та його однопартійця Віктора Галасюка Вітко і Попов були відсутні, а Корчинська не голосувала.

Аналогічна доля спіткала законопроект щодо децентралізації авторства Ляшка і Галасюка. На фінальному голосуванні за закон були відсутні "радикали" Галасюк, Лозовой, Мосійчук, Попов, Огнєвіч, не голосували - Вітко, Амельченко, Рибалка, Лінько, Артеменко і Вовк.

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За закон щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції), серед авторів якого не було радикалів, але який відповідає програмній тезі РПЛ про "мінімум перевірок та бюрократії", ляшківці у першому читанні не дали жодного голосу.

Також низькою підтримкою радикалів користувалася низка "антикорупційних законів". За закон "Про судоустрій та статус суддів", який продовжував судову реформу, проголосував лише 1 представник партії Ляшка з 21 – Артем Вітко. Створення Вищого антикорупційного суду у другому читанні підтримали тільки двоє "ляшківців" – Вітко і Корчинська. Створення Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів у першому читанні підтримав тільки Вітко.

Це попри те, що в програмі РПЛ є обіцянки забезпечити конфіскацію та націоналізацію майна корупціонерів і олігархів-спонсорів сепаратизму, а також гасла про боротьбу з корупцією.



Партія "Опозиційнйи блок"

Фракція "Опозиційного блоку" – найменш ефективна фракція парламенту 8 скликання. За майже 4 роки вона частково виконала лише половину своїх передвиборчих обіцянок. Причина - фракція частіше за всі інші парламентські сили не підтримує закони, які відповідають програмним положенням.

Так, у своїй передвиборчій програмі "Опозиційний блок" обіцяв "викоренити корупцію" і "ліквідувати тендерну мафію в країні". Однак надалі не підтримав цілу низку ключових законопроектів, спрямованих на боротьбу з корупцією, зокрема й на тендерах.

Опоблок не дав жодного голосу за закон, що визначав нові правила державних закупівель і запускав систему електронних торгів ProZorro.

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Нуль голосів від опоблоківців отримали закони, які регулюють діяльність нових антикорупційних органів: Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного бюро і Нацагентства з питань запобігання корупції, а також про спецконфіскацію.

Закон про Нацагентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, підтримав лише один опоблоківець – Андрій Кісельов.



Ефективність політичних партій

Попри обіцянку "забезпечити доступність адміністративних послуг, захистити бізнес від бюрократичного свавілля", фракція "Опозиційного блоку" не дала жодного голосу за закон щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляції) у другому читанні.

А також повністю провалила голосування за закон щодо підвищення пенсій і держбюджети на 2015-2018 рр., хоча обіцяла в програмі “провести індексацію зарплат і пенсій”.

Крім того, у 2014-му "Опозиційний блок" обіцяв "забезпечити реінтеграцію Донбасу", але коли в парламенті приймався відповідний закон, голосував "проти".

Його прийняття приведе до порушення всіх міжнародних угод і домовленостей, які має наша країна на шляху дипломатичного вирішення конфлікту. Наша фракція вважає, що тільки виконання домовленостей, в тому числі Мінських угод, і дипломатичний шлях поверне територіальну цілісність державі. Ми будемо голосувати проти цього закону. Вважаємо його шкідливим для громадян України і для держави,

– повідомив під час засідання опоблоківець Юрій Бойко.

Закон називає Росію агресором та окупантом і, на думку політологів, перешкоджає російському сценарію врегулювання конфлікту на Донбасі.



Партія Петра Порошенко

Як повідомлялося раніше, "Народний фронт" шляхом голосування за відповідні закони забезпечив часткове виконання 94% передвиборчих зобов’язань, "Блок Петра Порошенка" – 77%.



Партія "Народний фронт"