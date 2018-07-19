У Краматорську хочуть позбутися трамваїв та закуповують замість них автобуси

Вартість кожного автобусу – близько двох мільйонів гривень. У тендерах перемагають або дилери черкаського автозаводу із автобусами Ataman (раніше входив до групи виробників "Богдан"), або постачальник автобусів "Богдан".

Про це йдеться в розслідуванні Олександра Курбатова для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише BIHUS.Info.

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Краматорський міський голова Андрій Панков 20 червня 2017 року повідомив листом КП "Краматорське трамвайно-тролейбусне управління" про відсутність необхідності у трамвайних перевезеннях, тобто про припинення трамвайних перевезень. Мешканці міста кілька разів виходили на акції протесту, збирали підписи під вимогами не зупиняти трамвай, але так нічого і не досягли. Трамваї зупинили в серпні 2017 і розібрали виїзд із депо.

Мер обіцяв краматорцям замінити трамвай тролейбусними перевезеннями, але обіцянку не виконав. Замість трамваїв були закуплені автобуси середньої місткості, які не в змозі перевезти усіх бажаючих у години пік. Людям у буквальному сенсі доводиться сидіти на головах, вони називають це "другим поверхом".



У Краматорську хочуть замінити трамваї на автобуси

Міська влада пояснює ліквідацію трамвайних перевезень економічною недоцільністю. Серед справжніх причин ліквідації трамвайного руху екс-працівники "Краматорського трамвайно-тролейбусного управління" називають бажання заробити на ліквідації трамвайної інфраструкури у Краматорську.

(Дохід) від реалізації матеріалів і виробів – 17-16 мільйонів. Економічний ефект (за вирахуванням видатків на демонтаж) складе близько 7-8 млн. Прибуток від закриття трамвайного господарства ми плануємо пустити на розвиток КП,

– сказав заступник директора трамвайно-тролейбусного управління Андрій Бароха.

За альтернативними підрахунками, дохід від демонтажу трамвайного руху навіть більший – понад 40 мільйонів гривень. Довжина трамвайної лінії у Краматорську — майже 35 кілометрів. Вага мідного проводу контактної мережі — 26 з гаком тонн.

За ціною мідного лому у 160 гривень за кілограм це — близько 4 200 000 гривень. Довжина колії — 70 кілометрів. Це 4 372 тони чорного металу. За ціною тони від 8 300 грн це — понад 36 мільйонів гривень. Ці розрахунки не враховують вартість восьми справних пасажирських вагонів Краматорського трамвайно-тролейбусного управління, двох технічних, та вже не робочих вагонів.



Ціна за трамвайну лінію складає близько 40 000 000 гривень

Крім того, на поставках Краматорську автобусів заробляють кілька компаній. Їх закуповують через міське Трамвайно-тролейбусне управління і комунальне підприємство “Міст”. На це вже витрачено понад 23 мільйони гривень. Найбільше замовлення – на понад 14 мільйонів гривень – дісталося ТОВ “Автоград 2007”, дилеру ПАТ “Черкаський автобус”.



На поставки автобусів вже витрачено понад 23 мільйони гривень

У сусідній Дружківці, де втричі менше мешканців, а відповідно і пасажирів, трамвайний рух залишили, а старі трамваї замінюють на вагони з Європи. Капітально відремонтований трамвайний вагон вміщує 100 пасажирів і коштує 1,6 млн. грн — дешевше, ніж автобус. Бо автобуси в Краматорську на 64 пасажири купують за майже 2 мільйони гривень.

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Ліквідація трамваю також означає збільшення пасажиропотоку приватних автоперевізників. У Краматорську це лише два підприємства. 50% маршрутів перепадає на компанію ТОВ “Юмвоса”, яка пов'язана із родиною екс-генпрокурора Пшонки через Ігоря Косарєва, який був помічником Пшонки-молодшого.

Ще половина маршрутів — у приватному АТП 11410. Серед його співвласників – представники з команди не лише утікача Януковича, а й нинішнього президента: народний депутат Максим Єфімов (БПП) і Сергій Близнюк, син екс-губернатора Донецької області часів Януковича Анатолія Близнюка.