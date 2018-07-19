В Краматорске хотят избавиться от трамваев и закупают вместо них автобусы

Стоимость каждого автобуса – около двух миллионов гривен. В тендерах побеждают или дилеры черкасского автозавода с автобусами Ataman (ранее входил в группу производителей "Богдан"), или поставщик автобусов "Богдан".

Об этом говорится в расследовании Александра Курбатова для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет BIHUS.Info.

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Краматорский городской голова Андрей Панков 20 июня 2017 сообщил письмом КП "Краматорское трамвайно-троллейбусное управление" об отсутствии необходимости в трамвайных перевозках, то есть о прекращении трамвайных перевозок. Жители города несколько раз выходили на акции протеста, собирали подписи под требованиями не останавливать трамваи, но так ничего и не добились. Трамваи остановили в августе 2017 и разобрали выезд из депо.

Мэр обещал краматорцам заменить трамвай троллейбусными перевозками, но обещание не выполнил. Вместо трамваев были закуплены автобусы средней вместимости, которые не в состоянии перевезти всех желающих в часы пик. Людям в буквальном смысле приходится сидеть на головах, они называют это "вторым этажом".

В Краматорске хотят заменить трамваи на автобусы

Городская власть объясняет ликвидацию трамвайных перевозок экономической нецелесообразностью. Среди истинных причин ликвидации трамвайного движения экс-работники "Краматорского трамвайно-троллейбусного управления" называют желание заработать на ликвидации трамвайной инфраструкуры в Краматорске.

(Доход) от реализации материалов и изделий — 17-16 миллионов. Экономический эффект (за вычетом расходов на демонтаж) составит около 7-8 млн. Прибыль от закрытия трамвайного хозяйства мы планируем пустить на развитие КП,

— сказал заместитель директора трамвайно-троллейбусного управления Андрей Бароха.

По альтернативным подсчетам, доход от демонтажа трамвайного движения даже больше — более 40 миллионов гривен. Длина трамвайной линии в Краматорске — почти 35 километров. Вес медного провода контактной сети — 26 с лишним тонн.

По цене медного лома в 160 гривен за килограмм это — около 4 200 000 гривен. Длина пути — 70 километров. Это 4372 тона черного металла. По цене тоны от 8300 грн это — более 36 миллионов гривен. Эти расчеты не учитывают стоимость восьми исправных пассажирских вагонов Краматорского трамвайно-троллейбусного управления, двух технических, и уже не рабочих вагонов.

Цена за трамвайную линию составляет около 40 миллионов гривен

Кроме того, на поставках Краматорску автобусов зарабатывают несколько компаний. Их закупают через городское Трамвайно-троллейбусное управление и коммунальное предприятие "Мост". На это уже потрачено более 23 миллионов гривен. Самый большой заказ – на более 14 миллионов гривен – досталось ООО "Автоград 2007", дилеру ПАО "Черкасский автобус".

На поставки автобусов уже потрачены более 23 миллионов гривен

В соседней Дружковке, где в три раза меньше жителей, а соответственно и пассажиров, трамвайное движение оставили, а старые трамваи заменяют на вагоны из Европы. Капитально отремонтированный трамвайный вагон вмещает 100 пассажиров и стоит 1,6 млн. грн — дешевле, чем автобус. Потому что автобусы в Краматорске на 64 пассажира покупают за почти 2 миллиона гривен.

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Ликвидация трамвая также означает увеличение пассажиропотока частных автоперевозчиков. В Краматорске это лишь два предприятия. 50% маршрутов перепадает на компанию ООО "Юмвоса", которая связана с семьей экс-генпрокурора Пшонки через Игоря Косарева, который был помощником Пшонки-младшего.

Еще половина маршрутов — в частном АТП 11410. Среди его совладельцев — представители команды не только беглеца Януковича, но и нынешнего президента: народный депутат Максим Ефимов (БПП) и Сергей Близнюк, сын экс-губернатора Донецкой области Януковича Анатолия Близнюка.