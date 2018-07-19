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В Краматорске хотят избавиться от трамваев и закупают вместо них автобусы

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В Краматорске уничтожают трамваи и закупают вместо них автобусы
В Краматорске уничтожают трамваи и закупают вместо них автобусы / BIHUS.Info

Стоимость каждого автобуса – около двух миллионов гривен. В тендерах побеждают или дилеры черкасского автозавода с автобусами Ataman (ранее входил в группу производителей "Богдан"), или поставщик автобусов "Богдан".

Об этом говорится в расследовании Александра Курбатова для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет BIHUS.Info.

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Краматорский городской голова Андрей Панков 20 июня 2017 сообщил письмом КП "Краматорское трамвайно-троллейбусное управление" об отсутствии необходимости в трамвайных перевозках, то есть о прекращении трамвайных перевозок. Жители города несколько раз выходили на акции протеста, собирали подписи под требованиями не останавливать трамваи, но так ничего и не добились. Трамваи остановили в августе 2017 и разобрали выезд из депо.

Мэр обещал краматорцам заменить трамвай троллейбусными перевозками, но обещание не выполнил. Вместо трамваев были закуплены автобусы средней вместимости, которые не в состоянии перевезти всех желающих в часы пик. Людям в буквальном смысле приходится сидеть на головах, они называют это "вторым этажом".

У Краматорську хочуть замінити трамваї на автобуси

В Краматорске хотят заменить трамваи на автобусы

Городская власть объясняет ликвидацию трамвайных перевозок экономической нецелесообразностью. Среди истинных причин ликвидации трамвайного движения экс-работники "Краматорского трамвайно-троллейбусного управления" называют желание заработать на ликвидации трамвайной инфраструкуры в Краматорске.

(Доход) от реализации материалов и изделий — 17-16 миллионов. Экономический эффект (за вычетом расходов на демонтаж) составит около 7-8 млн. Прибыль от закрытия трамвайного хозяйства мы планируем пустить на развитие КП,
— сказал заместитель директора трамвайно-троллейбусного управления Андрей Бароха.

По альтернативным подсчетам, доход от демонтажа трамвайного движения даже больше — более 40 миллионов гривен. Длина трамвайной линии в Краматорске — почти 35 километров. Вес медного провода контактной сети — 26 с лишним тонн.

По цене медного лома в 160 гривен за килограмм это — около 4 200 000 гривен. Длина пути — 70 километров. Это 4372 тона черного металла. По цене тоны от 8300 грн это — более 36 миллионов гривен. Эти расчеты не учитывают стоимость восьми исправных пассажирских вагонов Краматорского трамвайно-троллейбусного управления, двух технических, и уже не рабочих вагонов.

Ціна за трамвайну лінію складає близько 40 000 000 гривень

Цена за трамвайную линию составляет около 40 миллионов гривен

Кроме того, на поставках Краматорску автобусов зарабатывают несколько компаний. Их закупают через городское Трамвайно-троллейбусное управление и коммунальное предприятие "Мост". На это уже потрачено более 23 миллионов гривен. Самый большой заказ –  на более 14 миллионов гривен –  досталось ООО "Автоград 2007", дилеру ПАО "Черкасский автобус".

На поставки автобусів вже витрачено понад 23 мільйони гривень

На поставки автобусов уже потрачены более 23 миллионов гривен

В соседней Дружковке, где в три раза меньше жителей, а соответственно и пассажиров, трамвайное движение оставили, а старые трамваи заменяют на вагоны из Европы. Капитально отремонтированный трамвайный вагон вмещает 100 пассажиров и стоит 1,6 млн. грн — дешевле, чем автобус. Потому что автобусы в Краматорске на 64 пассажира покупают за почти 2 миллиона гривен.

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Ликвидация трамвая также означает увеличение пассажиропотока частных автоперевозчиков. В Краматорске это лишь два предприятия. 50% маршрутов перепадает на компанию ООО "Юмвоса", которая связана с семьей экс-генпрокурора Пшонки через Игоря Косарева, который был помощником Пшонки-младшего.

Еще половина маршрутов — в частном АТП 11410. Среди его совладельцев — представители команды не только беглеца Януковича, но и нынешнего президента: народный депутат Максим Ефимов (БПП) и Сергей Близнюк, сын экс-губернатора Донецкой области Януковича Анатолия Близнюка.

Теги: Новости Украины Расследования Деньги Новости Краматорска Транспорт
Источник: 24 канал
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