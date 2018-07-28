Журналисты выяснили, какая из политических партий выполнила наибольшее количество своих обещаний

За почти четыре года в парламенте VIII созыва фракции "Батькивщина" и "радикалы Олега Ляшко" выполнили свои предвыборные программы примерно одинаково, "Самопомич" – лучшая из всех политсил, которые не входят в коалицию, “Оппозиционный блок”, напротив, хуже всех.

Об этом сообщает Bihus.Info.

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Анализ голосований оппозиционных фракций в Верховной Раде продемонстрировал такие результаты выполнения ими собственных предвыборных обязательств: "Самопомич" частично выполнила 83% обещаний, "Батькивщина" – 71%, "Радикальная партия Ляшко" – 68%, "Оппоблок" - всего 50%.



Объединение "Самопомич"

За инициативы, которые соответствуют предвыборной программе "Самопомочи", в среднем голосует 71% ее депутатов. Представители "Самопомочи" чаще, чем все другие оппозиционные парламентские фракции, являются соавторами законов, принятых на выполнение предвыборных обещаний, – в 33% проанализированных инициатив. Вместе с тем, этот показатель значительно ниже, чем у коалиционных фракций.



Партия "Батькивщина"

"Батькивщина" может похвастаться сравнительно высоким показателем частичного выполнения предвыборных обязательств, однако эта фракция демонстрирует не лучшую дисциплину во время голосований. "Программные законы" "Батькивщины" поддерживает в среднем только 65% ее депутатов – это предпоследний показатель среди шести парламентских партий.

Законотворцы из "Батькивщины" нередко отсутствуют даже на голосованиях за акты, инициированные коллегами по фракции.

Так все 19 депутатов прогуляли голосование за постановление об осуждении агрессии Российской Федерации против Украины. Она инициирована представителем "Батькивщины" Борисом Тарасюком, а в предвыборной программе политсилы есть такой пункт: "Ввести собственные санкции против России, добиться ее признания страной-агрессором и спонсором терроризма, ДНР, ЛНР – террористическими организациями".

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Так же все депутаты "Батькивщины" отсутствовали на голосовании закона о дополнительных гарантиях в содействии трудоустройству участников боевых действий, хотя в предвыборной программе обещали "предоставить бойцам АТО статус участников боевых действий, достойные зарплаты и льготы".

Также "Батькивщина" обещала "очистить армию от предателей, заменить некомпетентных генералов", а вместе с тем больше половины фракции проголосовали за закон, которым отменили обязательность люстрации для руководства Минобороны, Вооруженных Сил, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии.



Радикальная партия Ляшко

Радикальная партия Ляшко частично выполнила в парламенте 68% предвыборных обещаний. Треть фракции, как правило, не голосует за законы, соответствующие программным положениям "ляшковцев".

Фракция "РПЛ" имеет ту же особенность, что и "Батькивщина", – часть депутатов регулярно отсутствует на голосованиях даже тех законов, среди инициаторов которых есть их однопартийцы.

Например, Радикальная партия настаивает на продлении запрета на продажу сельхозземли. Ее лидер Олег Ляшко ради этого даже устраивает перфомансы с поеданием чернозема на трибуне парламента. Однако за продление моратория на продажу земли, инициированного, в частности, радикалом Артемом Витко, не голосовал сам Витко, радикал Сергей Рыбалка и их коллега Попов.

На голосовании в первом чтении широко разрекламированного законопроекта "Покупай украинское" от Олега Ляшко и его однопартийца Виктора Галасюка Витко и Попов отсутствовали, а Корчинская не голосовала.

Аналогичная судьба постигла законопроект относительно децентрализации авторства Ляшко и Галасюка. На финальном голосовании за закон отсутствовали "радикалы" Галасюк, Лозовой, Мосийчук, Попов, Огневич, не голосовали – Витко, Амельченко, Рыбалка, Линько, Артеменко и Вовк.

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За закон относительно упрощения условий ведения бизнеса (дерегуляции), среди авторов которого не было радикалов, но который соответствует правилам тезиса СПЧ о "минимуме проверок и бюрократии", ляшковцы в первом чтении не дали ни одного голоса.

Также низкой поддержкой радикалов пользовался ряд "антикоррупционных законов". За закон "О судоустройстве и статусе судей", который продолжал судебную реформу, проголосовал только 1 представитель партии Ляшко из 21 – Артем Витко. Создание Высшего антикоррупционного суда во втором чтении поддержали только двое "ляшковцев" – Витко и Корчинская. Создание Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, в первом чтении поддержал только Витко.

Это несмотря на то, что в программе РПЛ есть обещания обеспечить конфискацию и национализацию имущества коррупционеров и олигархов-спонсоров сепаратизма, а также лозунги о борьбе с коррупцией.



Партия "Оппозиционный блок"

Фракция "Оппозиционного блока" – наименее эффективная фракция парламента 8 созыва. За почти 4 года она частично выполнила лишь половину своих предвыборных обещаний. Причина – фракция чаще, чем все остальные парламентские силы не поддерживает законы, которые соответствуют программным положениям.

Так, в своей предвыборной программе "Оппозиционный блок" обещал "искоренить коррупцию" и "ликвидировать тендерную мафию в стране". Однако в дальнейшем не поддержал целый ряд ключевых законопроектов, направленных на борьбу с коррупцией, в том числе и на тендерах.

Оппоблок не дал ни одного голоса за закон, который определял новые правила государственных закупок и запускал систему электронных торгов ProZorro.

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Ноль голосов от оппоблоковцев получили законы, которые регулируют деятельность новых антикоррупционных органов: Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро и Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, а также о спецконфискации.

Закон о Нацагентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, поддержал только один оппоблоковец – Андрей Киселев.



Эффективность политических партий

Несмотря на обещание "обеспечить доступность административных услуг, защитить бизнес от бюрократического произвола", фракция "Оппозиционного блока" не дала ни одного голоса за закон относительно упрощения условий ведения бизнеса (дерегуляции) во втором чтении.

А также полностью провалила голосование за закон о повышении пенсий и госбюджеты на 2015-2018 гг., хотя обещала в программе “провести индексацию зарплат и пенсий”.

Кроме того, в 2014-м "Оппозиционный блок" обещал "обеспечить реинтеграцию Донбасса", но когда в парламенте принимался соответстующий закон, голосовал "против".

Его принятие приведет к нарушению всех международных соглашений и договоренностей, которые имеет наша страна на пути дипломатического решения конфликта. Наша фракция считает, что только выполнение договоренностей, в том числе Минских соглашений, и дипломатический путь вернет территориальную целостность государству. Мы будем голосовать против этого закона. Считаем его вредным для граждан Украины и для государства,

– сообщил во время заседания оппоблоковец Юрий Бойко.

Закон называет Россию агрессором и оккупантом и, по мнению политологов, препятствует российскому сценарию урегулирования конфликта на Донбассе.



Партия Петра Порошенко

Как сообщалось ранее, "Народный фронт" путем голосования за соответствующие законы обеспечил частичное выполнение 94% предвыборных обязательств, "Блок Петра Порошенко" – 77%.



Партия "Народный фронт"