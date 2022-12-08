Люди, які голосували за проросійські партії, привели війну в наш дім, – журналістка з Бахмута
В Україні після повномасштабного вторгнення Росії заборонили чимало проросійських партій. Саме проросійські політики, які отримали підтримку деяких людей, допомогли Росії у війні проти України.
Гаяне Авакян, журналістка, яка народилася і жила у Бахмуті, у рамках проєкту 24 каналу СВОЇ розповіла про настрої в місті, довкола якого наразі відбуваються головні бої.
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У Бахмуті відбувся прорив у свідомості людей
Вона зазначила, що не може сказати, що весь Бахмут був проукраїнськи налаштований. "Але так відбувається і зараз, як на Сході, так і на Півдні. Є люди, які підтримують Росію. Вважаю, їм не вистачило сміливості усвідомити, яке горе приносить ця країна нам усім", – сказала Гаяне.
Журналістка наголосила, що люди, які голосували за проросійські партії, вдруге привели війну до Бахмута.
Єдине, що об'єктивно можна сказати – це результати виборів і підтримки проросійських партій відповідно. Це те, що мене завжди обурювало, дивувало. Люди, які голосували за ОПЗЖ й інші проросійські партії, це люди, які привели війну вдруге до нашого дому. Це люди, які підтримували цю риторику. Їхня кількість – це кількість бюлетенів, кинутих за ОПЗЖ,
– зазначила вона.
Гаяне підкреслила, що виборці голосували за людей, яких навіть не знали.
"Бахмут обрав народним депутатом Федора Христенка, який потім жодного разу не з'явився у нашому місті. Українські партії мало уваги приділяли електорату на Сході. Були слабкі ланки – місцеві партії. Вони не оцінювали жителів східних областей як свій електорат. У цьому плані Україна програвала", – додала журналістка.
Водночас Гаяне бачить у позитивні зміни. За її словами, в усвідомлення себе як українців у Бахмуті відбувся прорив.
Якщо говорити про розвиток й усвідомлення себе як українців, то відбувся прорив. Зараз головне – повернути території і перестати жити в постійній загрозі,
– резюмувала журналістка.
Що відбувається у Бахмуті
- Росія зосередила свої сили на Бахмуті після того, як відступила з Херсона. Саме на Донбас росіяни перекинули військових, які раніше були на Херсонському напрямку.
- Під Бахмутом російська армія зазнає великих втрат. Кожної доби на Бахмутському напрямку Росія втрачає до 70 військових. Причина втрат криється у тому, що командування гребує життями солдатів, а також багато військових не пройшли підготовку.
- У ЗСУ розповіли, що під Бахмутом росіяни використовують нові сили особового складу, щоб прорвати оборону наших військ. Під прикриттям артилерії росіяни намагаються дістатися до наших передових позицій. Однак наші воїни тримають оборону, тому в Бахмуті майорить прапор України.