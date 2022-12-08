Люди, які голосували за проросійські партії, привели війну в наш дім, – журналістка з Бахмута

В Україні після повномасштабного вторгнення Росії заборонили чимало проросійських партій. Саме проросійські політики, які отримали підтримку деяких людей, допомогли Росії у війні проти України.

Гаяне Авакян, журналістка, яка народилася і жила у Бахмуті, у рамках проєкту 24 каналу СВОЇ розповіла про настрої в місті, довкола якого наразі відбуваються головні бої.

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У Бахмуті відбувся прорив у свідомості людей

Вона зазначила, що не може сказати, що весь Бахмут був проукраїнськи налаштований. "Але так відбувається і зараз, як на Сході, так і на Півдні. Є люди, які підтримують Росію. Вважаю, їм не вистачило сміливості усвідомити, яке горе приносить ця країна нам усім", – сказала Гаяне.

Журналістка наголосила, що люди, які голосували за проросійські партії, вдруге привели війну до Бахмута.

Єдине, що об'єктивно можна сказати – це результати виборів і підтримки проросійських партій відповідно. Це те, що мене завжди обурювало, дивувало. Люди, які голосували за ОПЗЖ й інші проросійські партії, це люди, які привели війну вдруге до нашого дому. Це люди, які підтримували цю риторику. Їхня кількість – це кількість бюлетенів, кинутих за ОПЗЖ,

– зазначила вона.

Гаяне підкреслила, що виборці голосували за людей, яких навіть не знали.

"Бахмут обрав народним депутатом Федора Христенка, який потім жодного разу не з'явився у нашому місті. Українські партії мало уваги приділяли електорату на Сході. Були слабкі ланки – місцеві партії. Вони не оцінювали жителів східних областей як свій електорат. У цьому плані Україна програвала", – додала журналістка.

Водночас Гаяне бачить у позитивні зміни. За її словами, в усвідомлення себе як українців у Бахмуті відбувся прорив.

Якщо говорити про розвиток й усвідомлення себе як українців, то відбувся прорив. Зараз головне – повернути території і перестати жити в постійній загрозі,

– резюмувала журналістка.

Що відбувається у Бахмуті