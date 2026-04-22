Понад 80 дронів за добу: які наслідки цинічного обстрілу Харківщини

Російські окупанти не припиняють обстрілювати Харківську область. Упродовж останніх днів вони цілеспрямовано атакують Богодухів та прилеглі населені пункти.

Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, понад 50 з 80 безпілотників, які летіли в Харківській області, атакували саме Богодухів та прилеглі села. Росіяни вибивають цивільну інфраструктуру.

Яка ситуація на Харківщині?

За словами Черненко, окупанти і раніше атакували Богодухів. Але цього разу вони цілеспрямовано атакують його вже чотири дні поспіль.

Богодухів – не надто велике місто. Росіяни атакують по центру. Пошкоджені приватні будинки, банк, АЗС, адміністративні будівлі, різні крамнички та автостанція. Просто суцільний терор,

– розповіла Черненко.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни використовують як "Шахеди", так і "Молнії" та інші безпілотники для атак. Дрони прилітають практично кожну годину. Це суттєво ускладнює роботу рятувальників та енергетиків. Однак вони все одно працюють під постійними обстрілами.

Людям важко вийти навіть на вулицю. Ворог атакує і цивільні автомобілі. Ось така масована атака по Богодухову – це вперше. Будемо аналізувати. При цьому лінія фронту на цьому напрямку стабільна,

– зазначив Синєгубов.

Місцева влада повідомляє, що місцеві можуть звернутися за допомогою до благодійних фондів, які працюють на місцях. Також вже йде співпраця з військовими щодо того, як ефективно протидіяти таким обстрілам.

