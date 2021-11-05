На сполох б'ють родичі 38-річної жінки. Вони наголосили, що зараз при зрості 177 сантиметрів вона важить лише 40 кілограмів.

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Вона може не пережити цю зиму й холоди. Сподіваюсь, світ запам’ятає її такою, якою вона була,

– написав брат Чжан Чжань.

Адвокати журналістки поки не володіють інформацією щодо її теперішнього стану. Останнє, що вони чули, що жінка не може самостійно піднімати голову.

Що відомо про Чжан Чжань Чжань – юристка за освітою, вона поїхала до Уханя у лютому 2020 року, аби зробити репортаж про ситуацію з коронавірусом у місті. Чжань критикувала дії влади під час пандемії, яка приховувала масштаб недуги. Вже у травні 2020 року журналістку арештували, вирок – 4 роки позбавлення волі – вона почула у грудні. Чжань визнали винною у наклепі та провокативних діях.