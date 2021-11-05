Тревогу бьют родственники 38-летней женщины. Они подчеркнули, что сейчас при росте 177 сантиметров она весит всего 40 килограммов.

Актуально В Китае зафиксировали новую вспышку COVID-19: количество больных растет ежедневно

Она может не пережить эту зиму и холода. Надеюсь, мир запомнит ее такой, какой она была,

– написал брат Чжан Чжань.

Адвокаты журналистки пока не владеют информацией о ее нынешнем состоянии. Последнее, что они слышали, что женщина не может самостоятельно поднимать голову.

Что известно о Чжан Чжань

Чжань – юрист по образованию, она поехала в Ухань в феврале 2020 года, чтобы сделать репортаж о ситуации с коронавирусом в городе. Чжань критиковала действия власти во время пандемии, скрывавшей масштаб недуга.

Уже в мае 2020 года журналистку арестовали, приговор – 4 года лишения свободы – она услышала в декабре. Чжань признали виновной в клевете и провокативных действиях.

Обратите внимание! Правозащитные организации призывают китайские власти уволить журналистку. Женщина, говорят в "Репортерах без границ" и Amnesty International, может умереть без необходимой медицинской помощи.

Читайте также США рассекретили выводы разведки о происхождении коронавируса: есть два варианта

Журналистку содержат в женской тюрьме в Шанхае

Журналистку содержат в тюрьме в Шанхае, однако родственников к ней не пускают уже в течение 3 недель. Чжань стала одной из четырех репортеров, попавших за решетку после репортажей из Уханя.