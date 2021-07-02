Журналістку-активістку Крат, яка кидалась з кулаками на Потураєва, позбавили акредитації у Раду

У Верховній Раді 1 липня стався скандальний епізод, учасниками якого стали "слуга народу" Микита Потураєв та журналістка-активістка Ірма Крат. Жінка накинулась з кулаками на нардепа та намагалась побити його своєю сумочкою.

Голова підкомітету з питань права громадян на інформацію Комітету парламенту з питань свободи слова Тетяна Циба заявила, що скандальну Крат позбавили акредитації до Ради.

Читайте також У Раді на "слугу" Потураєва накинулась з кулаками скандальна активістка: відео

Комітет ухвалив рішення про позбавлення її (Ірму Крат – 24 канал) акредитації і засудив її ді,

– сказала Тетяна Циба.

Своєю чергою нардеп від ОПЗЖ Шуфрич, який є головою Комітету з питань свободи слова, зазначив, що питання перегляду інших журналістських акредитацій не підіймалося.

За його словами, це важливо, бо інцидент 1 липня міг стати приводом для глобальної чистки акредитованих осіб. Про це повідомляє телеграм-канал Klymenko Time.

Хто така Ірма Крат Ірма Крат – це активістка-журналістка, яка неодноразово потрапляла у скандальні ситуації.



Вона нібито була у полоні бойовиків, після чого стверджувала, що "зрозуміла цих людей" і нарвалась на критику в мережі.



Окрім цього, Крат підтримувала сепаратистку Нелю Штепу та кілька разів повідомляла про свою смерть і про замахи, що готувалися на неї.

Крат розповіла, що напала на Микиту Потураєва через відкриття ринку землі.