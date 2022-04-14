Зі Слов'янська, Харкова та інших міст: графік евакуаційних потягів на 14 квітня

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 14 квітня. Зокрема, вони курсуватимуть зі Слов'янська, Харкова та Одеси.

Окупанти досі продовжують обстрілювати українські міста. Тож мирні жителі змушені полишати свої домівки та рятуватися від жахів війни на Заході України чи за кордоном.

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Розклад евакуаційних рейсів на 14 квітня

Оприлюднили розклад евакуаційних потягів, які курсуватимуть 14 квітня. Час відправлення може змінюватись. Тож потрібно стежити за оновленнями на офіційному сайті Укрзалізниці.

Евакуаційні рейси з Покровська, Слов'янська, Харкова, Одеси:

16:30 – № 234/233 Покровськ – Чоп;

23:50 – № 274/273 Львів – Полтава Півд;

22:32 – № 238/237 Одеса-Головна – Ужгород;

17:00 – № 274/273 Слов'янськ – Львів;

11:30 – № 229/230 Харків-Пас. – Ужгород.

Також евакуаційні потяги вирушатимуть з інших міст:

04:00 – № 229/230 Ужгород – Харків;

11:30 – №219/220 Запоріжжя-1 – Львів;

14:00 – № 5501 Новозолотарівка – Лозова;

23:30 – № 234/233 Чоп – Дніпро.

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