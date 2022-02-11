Зі спільними позиціями, але без документа, – Єрмак розповів про підсумки "Норманді"

У Берліні 10 лютого відбулася зустріч радників лідерів нормандського формату, яка за київським часом затягнулася аж до 11 лютого. Про підсумки зустрічі після її завершення розповів глава Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Загалом зустріч тривала понад 8 годин, повідомляє 24 канал. Андрій Єрмак зазначив, що це одна з найтриваліших, але не рекордна.

Для порівняння Єрмак назвав головні цілі України на майбутніх переговорах радників "Норманді"

Зі спільними позиціями, та без документа

За підсумками зустрічі глава канцелярії Володимира Зеленського запевнив, що для досягнення бажаного результату готовий вести навіть 24-годинні перемовини.

Я вважаю, це добре, що тривають перемовини в нормандському форматі. Сьогодні всі сторони підтвердили, що ми налаштовані продовжувати ці перемовини,

– відзначив Андрій Єрмак.

Також усі сторони були єдиними в позиції, що потрібно розблокувати роботу тристоронньої контактної групи. Втім, на жаль, не вдалося дійти до якогось документу.

"Було б дуже добре, якщо б на другу зустріч у нормандському форматі після тривалої перерви ми змогли щось узгодити. Бажання таке є, але сьогодін відбулося – як відбулося", – розповів глава ОПУ.

Резюмуючи, він запевнив, що продовжить працювати в потрібному напрямку й очікує ще однієї зустрічі вже невдовзі. Також Єрмак наголосив, що українська сторона в переговорах налаштована на конструктив.

Згодом, відповідаючи на запитання, він також допустив такий варіант, що наступна зустріч нормандських радників відбудеться в Туреччині. Саме там може відбутися й зустріч президентів України та Росії.

Усі підтримали припинення вогню

Окремо Андрій Єрмак відзначив, що всі чотири сторони нормандського формату радників – Україна, Росія, Німеччина та Франція – говорили про прихильність до режиму припинення вогню.

Усі підтримали припинення вогню без будь-яких умов. Це дуже важливо. Тільки в атмосфері виконання цього режиму дійсно є можливість продовжувати перемовини,

– наголосив глава Офісу Президента.

Пресконференція Андрія Єрмака: дивіться відео

Зустріч у Берліні

У німецькій столиці 10 лютого стартував черговий етап переговорів радників нормандської четвірки – президентів України, Росії та Франції, а також канцлера Німеччини.

Крім Єрмака до Берліну також прибула перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко. У Німеччині українська делегація проведе низку зустрічей з німецькими високопосадовцями, зокрема з: