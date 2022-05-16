Зі сторони Росії на Сумщину намагалася зайти ДРГ: прикривалися стріляниною

Ворог вранці 16 травня відкрив вогонь по прикордонній території Сумщини. Це був відволікаючий маневр, який мав допомогти диверсійно-розвідувальній групі потрапити на територію України.

Як розповіли у Держприкордонслужбі, на щастя, наші прикордонники дали бій диверсантам.

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У ДПСУ додали, що рашисти вели стрільбу з:

мінометів,

гранатометів,

кулеметів,

автоматів.

Під прикриттям вогню на територію нашої країни намагалася зайти російська диверсійно-розвідувальна група. Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону,

– додали у ДПСУ.

Білорусь розгорнула війська біля кордону України

Росія активно використала територію Білорусі для нападу на Україну. Зараз там майже не залишилося російських військ. Але білоруси все одно змушують українську армію постійно тримати їх в полі зору.

Як зауважили у британській розвідці, Білорусь розгорнула біля українських кордонів свої сили спеціальних операцій, а також артилерію та ракети на полігонах на заході країни. Наявність білоруської армії біля кордонів не дає змогу українським військовим повноцінно розгорнути свої сили для підтримки оборони Донбасу.

Участь Білорусі у війні проти України

Генштаб ЗСУ підтверджує інформацію, що підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону. Мова йде про чисельність до семи батальйонів.

Українська влада готувалася до того, що Росія розпочне повномасштабне вторгнення до України наприкінці лютого. Але виявилася не готова до того, що Білорусь буде використана як плацдарм для такого нападу. Саме цим пояснюється швидкий наступ окупантів до Києва та Чернігова.

Та після цього українські війська зуміли відбити наступ ворога на українську столицю. Росіяни після поразки на Півночі нашої держави відступали через територію Білорусі. Саме звідти чимало з них відправляли до своїх домівок награбоване в Україні майно.

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