Росіяни перевірили, що в них залишилось "свого" зі стоматології. Як з'ясувалось, із власного виробництва вони мають лише цемент та захисні плівки для ламп.

Про це розповіла виданню "Комсомольская правда" стоматологиня із Пермі. Ведучий 24 каналу Артем Овдієнко вважає, що це – повернення в минуле, якого так бажали росіяни.

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Росія повертається в Радянський Союз

Журналіст зауважив, що в Росії тепер не буде навіть стоматології. Так країна повернеться в Радянський Союз, як і мріяла.

Все, нічого немає. Сучасна стоматологія пішла з Росії. Тепер у них залишилися тільки цемент і старющі бормашини,

– сказав Овдієнко.

Він згадав про свій страх із дитинства, коли в школі робили перевірку і пломбували дірки в зубах страшними бормашинами. В Росії саме до такого минулого повертаються.

Адже росіяни взагалі нічого не матимуть: ні знеболювальних, ні анестетиків, ні пломбувального матеріалу, ні рукавичок.

Навіть рукавичок росіяни не мають

Як відзначила ведуча 24 каналу Катерина Соляр, вже зараз стоматологам рекомендують одягати лише одну рукавичку – на ту руку, якою проводитимуть процедуру, економлячи так матеріал.

"Ймовірно, незабаром потрібно буде збирати кілька хвороб, а потім вже звертатися до лікаря, щоб не займати його час", – сказала журналістка.

У Росії не буде навіть стоматологій: дивіться відео