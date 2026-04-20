Пропагандисти похвалились "взяттям" Зибиного на Харківщині: що на це сказали в ЗСУ

Ворожі пропагандистські ЗМІ знову вдаються до брехні. Цього разу вони поширюють інформацію про нібито захоплення населеного пункту Зибине в Харківській області.

На заяви росіян відреагували в 16-му армійському корпусі. Українські бійці поширили також відеоспростування.

Яка ситуація на Харківщині?

Військові Сил оборони повідомляють, що російська армія й надалі вдається до інформаційної тактики, коли заявляє про нібито захоплення населених пунктів, не маючи реального контролю над ними.

Цей підхід іронічно називають "населений пункт у кредит". У випадку із Зибиним такі заяви також не підтвердилися – населений пункт перебуває під контролем українських сил.

Що кажуть військові про Зибине на Харківщині: дивіться відео

За інформацією військових, підрозділи противника, зокрема зі складу 127-го мотострілецького полку 71-ї мотострілецької дивізії, продовжують штурмові дії, намагаючись розширити зону впливу.

Втім, українські захисники своєчасно виявляють висування ворожих груп і завдають по них вогневих ударів. Унаслідок цього противник зазнав втрат: ліквідовано вісім військових, ще четверо отримали поранення, також знищено квадроцикл.

Яка ситуація на фронті поблизу Зибиного: дивіться карту DeepState

Загалом ситуація на цьому напрямку залишається під контролем Сил оборони України, підкреслюють у 16-му армійському корпусі.

Що відомо про фронт Харківської області?