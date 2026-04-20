20 квітня, 21:17
Пропагандисти похвалились "взяттям" Зибиного на Харківщині: що на це сказали в ЗСУ

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Ворожа пропаганда поширює чутки про "здобутки" країни-агресорки.
  • Українські військові відбивають атаки противника на Харківщині.

Ворожі пропагандистські ЗМІ знову вдаються до брехні. Цього разу вони поширюють інформацію про нібито захоплення населеного пункту Зибине в Харківській області.

На заяви росіян відреагували в 16-му армійському корпусі. Українські бійці поширили також відеоспростування.

Яка ситуація на Харківщині?

Військові Сил оборони повідомляють, що російська армія й надалі вдається до інформаційної тактики, коли заявляє про нібито захоплення населених пунктів, не маючи реального контролю над ними. 

Цей підхід іронічно називають "населений пункт у кредит". У випадку із Зибиним такі заяви також не підтвердилися – населений пункт перебуває під контролем українських сил.

Що кажуть військові про Зибине на Харківщині: дивіться відео

За інформацією військових, підрозділи противника, зокрема зі складу 127-го мотострілецького полку 71-ї мотострілецької дивізії, продовжують штурмові дії, намагаючись розширити зону впливу. 

Втім, українські захисники своєчасно виявляють висування ворожих груп і завдають по них вогневих ударів. Унаслідок цього противник зазнав втрат: ліквідовано вісім військових, ще четверо отримали поранення, також знищено квадроцикл. 

Яка ситуація на фронті поблизу Зибиного: дивіться карту DeepState

Загалом ситуація на цьому напрямку залишається під контролем Сил оборони України, підкреслюють у 16-му армійському корпусі.

Що відомо про фронт Харківської області?

  • Українські підрозділи завдали серйозного удару по російських силах на Вовчанському напрямку: військові знищили п'ять ворожих човнів, зірвавши спробу переправи. 

  • Паралельно загарбники активізували дії на Куп'янському напрямку, намагаючись наступати одночасно з північного та східного флангів. Втім, як зазначив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, попри посилений тиск, суттєвих результатів вони не досягли.  

  • У Вовчанську українські бійці з 57-м окремим мотопіхотним батальйоном змогли відновити контроль над частиною міських вулиць, тоді як спецпідрозділ "Шквал" знищив російську піхоту

  • Станом на квітень 2026 року ситуацію в місті вдалося стабілізувати завдяки створенню додаткових оборонних рубежів.