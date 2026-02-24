Україна долає найважчу зиму в історії, – Зеленський

Росія не може здобути перемогу на лінії фронту, тож окупанти тероризують українські міста. Через постійні обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури ситуація в енергосистемі країни значно погіршилася.

Українці ж ледь не щоночі переживають масовані атаки й продовжують триматися. Володимир Зеленський у своєму зверненні висловився про труднощі, які долає Україна, відстоюючи свою незалежність.

Як українці переживають найскладнішу зиму в історії?

Глава держави наголосив, що Путін уже усвідомлює власну неспроможність здолати Україну безпосередньо на фронті. Тому так звана друга армія світу змушена воювати проти житлових багатоповерхівок та об'єктів енергетики.

Саме зараз український народ проходить через найтяжчу зиму за всю свою історію – з майже щоденним терором, ракетними ударами та блекаутами.

Це велика втома, безумовно. Який іще народ може так? Попри війну, всі ці атаки, всі випробування перемагати зло, перемагати зневіру, розпач. І триматись. І триматись у єдності,

– висловився президент.

Водночас український президент зазначив, що попри всі труднощі українці продовжують боротися, відновлюватися після нескінченних атак і здобувати результати в усіх сферах життя.

Щоразу після атак відновлюватися. Щоразу наповнювати ракетами нашу ППО. Щоранку йти на роботу. Постійно тримати позиції. Говорити зі світом на рівних. Здобувати кандидатство в ЄС, повертати додому тисячі наших полонених,

– висловився Зеленський.

Зазначимо, що за оцінками ISW, Росія змінила тактику ударів – тепер під прицілом не лише енергетична інфраструктура, а й інші об'єкти. Йдеться, зокрема, про те, що Москва посилює диверсійні операції, намагаючись підірвати стабільність українського суспільства. Так, лише протягом останніх 2 днів теракти відбулися у Львові, Миколаєві та Дніпрі.

Які ще теми порушував президент під час свого звернення?