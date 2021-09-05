Зима близько: в Карпатах температура опустилася до 0 градусів

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський вранці 5 вересня зафіксували перші заморозки. Стовпчики термометра опустилися до 0 градусів.

Перші осінні заморозки зафіксували в Українських Карпатах на третій після Говерли та Бребенескула найвищій горі.

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На горі майже немає вітру

Окрім зниження температури, на горі зіфаксували ще й послаблення вітру. Станом на ранок 5 вересня його швидкість становить 2 – 3 метри на секунду.

Також у порівнянні з попередніми днями на горі хороша видимість, що дозволяє без проблем здійснювати сходження.

Текст публікації Чорногірської рятувальної служби

У ДСНС раніше повідомляли що протягом 6 – 8 вересня 2021 року в Україні будуть перші осінні заморозки . Через це оголосили І рівень небезпеки (жовтий)

Станом на 06:40 05.09.2021р. на г. Піп Іван Чорногірський ясно, вітер північно-західний, 2-3 м/с., температура навколишнього середовища 0°С.