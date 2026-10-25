Київ готується до найсуворішої зими за час повномасштабної війни, – The Wall Street Journal

Ця зима може стати для Києва найскладнішою від початку повномасштабної війни через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Мешканці столиці вже стикаються з відключеннями електроенергії, перебоями з водопостачанням і зупинками метро.

На тлі погіршення ситуації дедалі більше людей замислюються про переїзд до західних регіонів України, пише The Wall Street Journal.

До чого готується Київ?

Цієї зими Київ може зіткнутися з особливо складною ситуацією в енергетичній сфері через наслідки російських ударів по критичній інфраструктурі. Відключення електроенергії вже стали звичним явищем для мешканців столиці, а перебої зі світлом впливають і на роботу інших міських систем.

Зокрема, у будинках періодично падає тиск води, а через знеструмлення потяги метро іноді зупиняються просто в тунелях. Тривалі перебої з електропостачанням також погіршують моральний стан людей, частина яких починає розглядати можливість виїзду з міста.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, що цього року Київ особливо потерпає від російських атак через значні накопичені пошкодження енергетичної інфраструктури. За його словами, ще минулого року Росія завдала серйозної та довготривалої шкоди генерувальним потужностям столиці.

Ця зима пройде по замкнутому колу: відключення електроенергії, аварійні ремонтні роботи, відновлення – і знову відключення,

– зазначив Харченко.

Російські атаки спрямовані не лише на військові цілі, а й на українські міста, а масовані ракетні удари та атаки далекобійних безпілотників мають посилити тиск на цивільне населення. Водночас, попри складні умови, опитування свідчать, що більшість киян готові терпіти труднощі стільки, скільки буде потрібно для протидії Росії.

Однак частина мешканців усе ж переїжджає до західних областей України в пошуках відносної безпеки. За даними українського сайту нерухомості ЛУН, із серпня кількість вільних квартир для оренди в Києві зросла майже на дві третини, тоді як у містах на заході країни орендні ставки підвищуються, а доступних помешкань стає менше.

Водночас повністю убезпечитися від російських ракет і безпілотників не можна в жодному регіоні України, зокрема й на заході країни.

Нагадаємо, у жовтні російські війська зосередили особливу увагу на об'єктах водопостачання Києва, готуючи нові удари по критичній інфраструктурі. Прем'єр-міністр Сергій Корецький попередив, що через такі атаки столиця може зіткнутися зі значними побутовими труднощами.

У відповідь на загрози профільні служби готують резервні рішення, зокрема автономні насосні станції, генератори та альтернативні шляхи постачання води. Водночас в разі масштабних руйнувань ці заходи не зможуть повністю зберегти звичний побутовий комфорт містян.

Корецький закликав серйозно ставитися до можливих загроз і готуватися до складних сценаріїв. Уряд робить усе можливе, щоб мінімізувати наслідки потенційних ударів і якомога швидше ліквідовувати їх.