Зима посеред весни: квітучі дерева на Закарпатті вкрило снігом – фото

У низинних районах Закарпаття снігом замело дерева, що вже мали квіти. Зокрема у місті Ужгороді розцвіли перші декоративні сакури, які тепер вкрились снігом.

На Закарпатті сніжило 6 квітня. Користувачі мережі активно діляться фантастичними фотографіями квітів під снігом.

Актуально На Закарпатті розквітають перші сакури: фото

Синоптики прогнозували похолодання й опади мокрого снігу протягом 6 квітня. Зранку 7 квітня негода має припинитись. Однак можливі нічні заморозки до -3 градусів морозу.

Ужгородські сакури вкрились снігом / Фото Сергія Гудака, Укрінформ

Як сніг вплине на майбутній урожай

Натомість мешканці Закарпаття побоюються, що через таку негоду не буде врожаю ранніх абрикосів, слив й персиків. Їхній цвіт міг змерзнути від снігу.

Водночас ботанік Олег Колесник запевнив, що негода навряд чи негативно вплинула на урожай. За його словами, все залежатиме від погоди, яка чекає на дерева у майбутньому.