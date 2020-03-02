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      Зима у Києві побила рекорд: вона так і не прийшла

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      У Києві вперше за 140 років метеорологічна зима так і не наступила / Getty images

      За усю календарну зиму у Києві метеорологічна зима до столиці так і не прийшла. Таке трапилось вперше за 140 років спостереження за погодою.

      Впродовж усіх трьох зимових місяців середня температура була плюсовою, про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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      Загалом за грудень-лютий склала температура становила плюс 2 градусів. В обсерваторії наголошують – це наслідки глобального потепління, темпи якого пришвидшуються.

      Стійкого переходу середньодобової температури повітря через 0 градусів в сторону мінусових значень протягом календарної зими 2019-2020 років у Києві так і не відбулося,
      – мовиться у повідомлені.

      Цього сезону найхолодніший день був 8 лютого, коли під ранок температура опустилась до мінус 8,4 градуса. Для порівняння – минулого року вже 22 листопада було мінус 9,7 градуса.

      "Кліматологи обсерваторії наголошують, що вперше за 140 років у Києві не було не тільки метеорологічної зими, але й температури повітря нижче мінус десяти градусів", — наголосили в установі.

      Цієї зими випало 70% від сезонної норми опадів — 100 міліметрів, однак снігового покриву у столиці так і не було.

      Цікаво. Ніч 15 лютого у столиці була найтеплішою за роки спостережень за метеоумовами. Стовпчик термометра не опустився нижче плюс 2,3 градуса.

      Чому зима в Україні була аномально теплою

      Цьогорічна зима 2019 – 2020 років в Україні була однією з найтепліших за всю історію. Усе тому, що холод на Північному полюсі втримало явище з назвою "Арктична осциляція".

      Зокрема, стійка область низького тиску над Північним полюсом потягнула повітряні потоки на північ, утримуючи там вітри, які постійно оточують полярний регіон. У результаті виник бар'єр, що тримає холод на місці. Тому, сильні морози не дійшли в Європу та в Україну.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Погода
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