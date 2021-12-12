Зимові канікули за кордоном: які країни обирають українці на новорічні свята
Джерело:24 канал
Взимку українці надають перевагу теплим країнам та курортам з морем або океаном поряд. Новорічні свята – не виняток.
У цей період співвітчизники здебільшого обирають три напрямки. Які країни до них входять – сайту 24 каналу розповів керівник проєкту Join UP! Incoming Сергій Кириченко.
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Найбільш популярні напрямки
Сергій Кириченко повідомив, що серед закордонних напрямків на різдвяні й новорічні свята стабільною популярністю користуються курорти Єгипту.
Курорти Єгипту взимку посідають перше місце серед українців / Фото Pixabay
Крім того, цього зимового сезону до ТОП-3 найпопулярніших напрямків потрапили ОАЕ та група екзотичних країн: Занзібар, Шрі-Ланка, Мальдіви, Домініканська Республіка, Мексика.
Активно українці бронюють подорожі до Андорри та Туреччини (переважно до Стамбула).
Стамбул – місто, до якого залюбки подорожують українці / Фото Pixabay
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Відпочинок в Україні
В Україні традиційними лідерами взимку залишаються готелі Карпат і Закарпаття: курорти Буковель, Яблуниця, Яремче, Татарів, Драгобрат, Поляна.
За словами експерта, останнім часом українці віддають перевагу проживанню в окремих котеджах, а не в номерах. Здебільшого співвітчизники подорожують великою родиною або компанією друзів.
Українські гори також популярні на зимові свята / Фото koruna
Також вони беруть з собою домашніх улюбленців, тому все більше готелів надають послугу розміщення з тваринами.
У період Різдва та Нового року більше охочих орендувати житло в центральній частині курорту – якомога ближче до святкових локацій, щоб бути в епіцентрі подій. Крім того, туристів цікавить розширений спектр послуг: наявність критого басейну, СПА, чанів,
– резюмував Сергій Кириченко.
Все частіше українці беруть домашніх улюбленців на зимовий відпочинок / Фото Pixabay