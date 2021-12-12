Зимові канікули за кордоном: які країни обирають українці на новорічні свята

Взимку українці надають перевагу теплим країнам та курортам з морем або океаном поряд. Новорічні свята – не виняток.

У цей період співвітчизники здебільшого обирають три напрямки. Які країни до них входять – сайту 24 каналу розповів керівник проєкту Join UP! Incoming Сергій Кириченко.

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Найбільш популярні напрямки

Сергій Кириченко повідомив, що серед закордонних напрямків на різдвяні й новорічні свята стабільною популярністю користуються курорти Єгипту.

Курорти Єгипту взимку посідають перше місце серед українців / Фото Pixabay

Крім того, цього зимового сезону до ТОП-3 найпопулярніших напрямків потрапили ОАЕ та група екзотичних країн: Занзібар, Шрі-Ланка, Мальдіви, Домініканська Республіка, Мексика.

Активно українці бронюють подорожі до Андорри та Туреччини (переважно до Стамбула).

Стамбул – місто, до якого залюбки подорожують українці / Фото Pixabay

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Відпочинок в Україні

В Україні традиційними лідерами взимку залишаються готелі Карпат і Закарпаття: курорти Буковель, Яблуниця, Яремче, Татарів, Драгобрат, Поляна.

За словами експерта, останнім часом українці віддають перевагу проживанню в окремих котеджах, а не в номерах. Здебільшого співвітчизники подорожують великою родиною або компанією друзів.

Українські гори також популярні на зимові свята / Фото koruna

Також вони беруть з собою домашніх улюбленців, тому все більше готелів надають послугу розміщення з тваринами.

У період Різдва та Нового року більше охочих орендувати житло в центральній частині курорту – якомога ближче до святкових локацій, щоб бути в епіцентрі подій. Крім того, туристів цікавить розширений спектр послуг: наявність критого басейну, СПА, чанів,

– резюмував Сергій Кириченко.

Все частіше українці беруть домашніх улюбленців на зимовий відпочинок / Фото Pixabay