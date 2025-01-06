Арктичний холод та скасовані авіарейси: США накрив потужний зимовий шторм

Сполучені Штати накрила найпотужніша за десятиліття сніжна буря. Зимовий шторм та арктичний холод призвів до блокування транспортних сполучень, закриття шкіл та федеральних установ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times. Зазначається, що шторм рухався на схід із Середнього Заходу, де хуртовини в Канзасі та Міссурі призвели щонайменше до трьох смертей.

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У США вирує зимовий шторм

Внаслідок снігопадів у США було порушене повітряне та залізничне сполучення, арктичний холод і хуртовини також призвели до закриття шкіл.

Федеральне авіаційне управління попередило, що погода може спричинити затримки в аеропортах на Східному узбережжі та Середньому Заході. Станом на 6 січня понад 3 000 рейсів у США скасували або затримали, найбільше постраждали аеропорти району Вашингтона.

Також повідомляється, що понад 350 000 людей по всьому шляху шторму були знеструмлені зранку 6 січня – від Міссурі до Вірджинії.

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Кілька штатів на шляху шторму, зокрема Арканзас, Канзас, Кентуккі, Міссурі, Вірджинія, Західна Вірджинія, Меріленд, частини Нью-Джерсі та Вашингтон, округ Колумбія, оголосили надзвичайний стан.

У США вирує зимовий шторм / Фото: Weather & Radar USA

Метеорологи прогнозують, що цей шторм може стати найбільшим за останнє десятиліття. Влада наполегливо закликає громадян за можливості утримуватись від поїздок і залишатися вдома, особливо в штатах з найгіршими погодними умовами.