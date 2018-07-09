Зінченко разом з "Манчестер Сіті" розпочав підготовку до нового сезону: відео

Гравець збірної України та захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко 9 липня прибув на базу клубу і розпочав підготовку до нового сезону.

Більшість гравців "Манчестер Сіті" перебували або досі виступають на ЧС-2018, тому вони не повернулись в команду Гвардіоли. Натомість до тренувань приступили такі гравці першої команди, як: Фоден, Ляпорт, Адерабійо, Діас та Зінченко. Також розпочали роботу Джо Харт, Берсант Селіна, Джейсон Денаєр і Патрік Робертс, які повернулись з оренд, та гравці академії.

Читайте також: Гравець збірної України Зінченко відпустку проводить у Росії: фото

Раніше ЗМІ повідомляли, що 21-річний футболіст близький до переходу в "Вулверхемптон". У сезоні 2017/18 "Вулвергемптон" виграв Чемпіоншип і вийшов в Прем'єр-лігу Англії.

Зінченко на повну силу і з посмішкою працював на першому тренуванні Сіті та поки не виглядає схожим на людину, яка готується йти з команди. Найімовірніше, якщо він і покине лави чемпіонів Англії, то не зі своєї волі. Манчестерці збираються купувати Мареза та Жоржінью і не проти хоч щось заробити на продажах своїх гравців.

Олександр Зінченко в минулому сезоні зіграв за "Манчестер Сіті" 14 матчів і став чемпіоном Англії.