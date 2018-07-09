23:48
9 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
27°C 17°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Сварки Ляшка та Лещенка. Надприродні здібності Барни
Вєсті.UA
22:09, сьогодні
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Зінченко разом з "Манчестер Сіті" розпочав підготовку до нового сезону: відео

178 Читать новость на русском
Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / ФК "Манчестер Сіті"

Гравець збірної України та захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко 9 липня прибув на базу клубу і розпочав підготовку до нового сезону.

Більшість гравців "Манчестер Сіті" перебували або досі виступають на ЧС-2018, тому вони не повернулись в команду Гвардіоли. Натомість до тренувань приступили такі гравці першої команди, як: Фоден, Ляпорт, Адерабійо, Діас та Зінченко. Також розпочали роботу Джо Харт, Берсант Селіна, Джейсон Денаєр і Патрік Робертс, які повернулись з оренд, та гравці академії.

Читайте також: Гравець збірної України Зінченко відпустку проводить у Росії: фото

Раніше ЗМІ повідомляли, що 21-річний футболіст близький до переходу в "Вулверхемптон". У сезоні 2017/18 "Вулвергемптон" виграв Чемпіоншип і вийшов в Прем'єр-лігу Англії.

Зінченко на повну силу і з посмішкою працював на першому тренуванні Сіті та поки не виглядає схожим на людину, яка готується йти з команди. Найімовірніше, якщо він і покине лави чемпіонів Англії, то не зі своєї волі. Манчестерці збираються купувати Мареза та Жоржінью і не проти хоч щось заробити на продажах своїх гравців.

Олександр Зінченко в минулому сезоні зіграв за "Манчестер Сіті" 14 матчів і став чемпіоном Англії.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 9 липня: саміт Україна – ЄС, перша жертва "Новачка", скандал зі "Слава Україні"
сьогодні, 22:27 Головні новини 9 липня: саміт Україна – ЄС, перша жертва "Новачка", скандал зі "Слава Україні"
2251
"Распни, распни его" – антикоррсуд будет эффективен лишь до первых исков в ЕСПЧ
сьогодні, 22:07 "Распни, распни его" – антикоррсуд будет эффективен лишь до первых исков в ЕСПЧ
Юрій Радзієвський 336
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
620
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
сьогодні, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
сьогодні, 21:01 Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
Ігор Саджениця 2556
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук