Вперше підняв над ратушею у Львові прапор України у 1990 році: помер Зиновій Саляк
Джерело:Андрій Садовий
Після важкої хвороби на 76-му році життя відійшов у вічність Зиновій Саляк – депутат першого демократичного скликання Львівської міської ради.
Про це повідомив міський голова Львова. Андрій Садовий наголосив, що Зиновій Саляк був одним з небагатьох, що у 1990 році вперше підняли прапор України над Ратушею.
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Зиновій Саляк помер
Мер розповів, що депутат Першого демократичного скликання Львівської міської ради пішов у засвіти після важкої хвороби.
Пан Зиновій був одним із трьох відважних людей, які у 1990 році вперше підняли Прапор України над Ратушею у Львові,
– зауважив Андрій Садовий.
Додав, що разом з ним тоді були Євген Шморгун та Стефанія Шабатура. Також міський голова показав відповідне фото.
До останнього дотримувався цієї традиції й навіть у поважному віці щороку підіймав наш стяг. Ми пам'ятаємо! Світла пам'ять!
– наголосив Садовий.