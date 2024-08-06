Вперше підняв над ратушею у Львові прапор України у 1990 році: помер Зиновій Саляк

Після важкої хвороби на 76-му році життя відійшов у вічність Зиновій Саляк – депутат першого демократичного скликання Львівської міської ради.

Про це повідомив міський голова Львова. Андрій Садовий наголосив, що Зиновій Саляк був одним з небагатьох, що у 1990 році вперше підняли прапор України над Ратушею.

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Зиновій Саляк помер

Мер розповів, що депутат Першого демократичного скликання Львівської міської ради пішов у засвіти після важкої хвороби.

Пан Зиновій був одним із трьох відважних людей, які у 1990 році вперше підняли Прапор України над Ратушею у Львові,

– зауважив Андрій Садовий.

Додав, що разом з ним тоді були Євген Шморгун та Стефанія Шабатура. Також міський голова показав відповідне фото.

Саляк, Шморгун і Шабатура вперше підняли український прапор над Ратушею у Львові / Фото з соцмереж Садового

До останнього дотримувався цієї традиції й навіть у поважному віці щороку підіймав наш стяг. Ми пам'ятаємо! Світла пам'ять!

– наголосив Садовий.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Зиновія Саляка. Вічна пам'ять!