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Зірка серіалу "Теорія великого вибуху" Кейлі Куоко вийшла заміж: щасливі фото

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Кейлі Куоко і Карл Кук одружились
Кейлі Куоко і Карл Кук одружились / Instagram / @normancook

32-річна американська актриса та модель Кейлі Куоко вдруге одружилась. Обранцем жінки став актор Карл Кук. Пара заручилась ще 30 листопада минулого року, але вчора, 30 червня, закохані зіграли весілля.

Кейлі Куоко, яку знають за роллю Пенні в серіалі "Теорія великого вибуху", не побоялась поєднати своє життя з 26-річним чоловіком. Раніше зірка була одружена з тенісистом Райаном Світінгом, з яким прожила у шлюбі з 2013 по 2016 рік.

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Про весілля Кейлі повідомила в Instagram. На одному фото можна побачити, як жінка обрала для весілля чарівний мереживний образ, в той час як Кук приміряв класичний чорний смокінг з білою сорочкою і чорним метеликом. На світлині подружжя цілується на фоні приміщення, що нагадує стайню для коней.


Кейлі Куоко і Карл Кук одружились

На іншому фото зірка Куоко приміряла інший образ – мереживний комбінезон, який чудово підкреслював її стрункі форми. Знімок зроблений вже в іншому місці, схожому на готель або кінний клуб.


Кейлі Куоко і Карл Кук одружились

Варто нагадати, що Карл зробив пропозицію одруження коханій в день її народження – 30 листопада. Для чоловіка це перша весільна церемонія. Пара познайомилась на скачках в 2016 році, оскільки він професійний жокей, і з тих пір тривають їхні відносини. Напевне, через це вони і вирішили зробити своє весілля у схожому місці, де вони вперше познайомились.

 

Допис, поширений Karl Cook (@mrtankcook)

 

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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