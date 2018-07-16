Зірка "Сутінків" Ешлі Грін показала знімок з нудистського пляжу

31-річна зірка відомої стрічки "Сутінки" Ешлі Грін та її 30-річний чоловік Пол Коурі, які нещодавно зіграли весілля, наразі перебувають на відпочинку на Гавайських островах. Зірка кіно і модної індустрії вже встигла потішити своїх шанувальників пікантним фото з нудистського пляжу.

На звабливому чорно-білому знімку Ешлі пікантно прикриває свої груди рукою, сидячи спиною до камери. "З ним я дика і вільна", – йдеться в підписі до фото.

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Шанувальники зірки хоч і схвалили фото, але знайшлись і такі, які занепокоїлись, чому вона оголилась на пляжі на Гаваях. Однак зірка вчасно заспокоїла прихильників і додала, що вона відпочивала з чоловіком на нудистському пляжі.

Допис, поширений Ashley Greene (@ashleygreene) 13 Лип 2018 р. о 4:14 PDT

Подружжя також милується краєвидами екзотичних островів, приміряє національний одяг та насолоджується компанією одне одного під час медового місяця.

Допис, поширений Ashley Greene (@ashleygreene) 14 Лип 2018 р. о 7:15 PDT

Допис, поширений Ashley Greene (@ashleygreene) 15 Лип 2018 р. о 5:14 PDT

Допис, поширений Paul Khoury (@paulkhoury) 13 Лип 2018 р. о 2:52 PDT

До слова, Ешлі Грін і Пол Коурі познайомились ще 5 років тому і в кінці 2016 року оголосили про свої заручини. На початку липня пара влаштувала затишне святкування в каліфорнійському місті Сан-Хосе.