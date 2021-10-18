Зірковий бліц: Лобода розповіла про материнство, мрії та найбільший стереотип
Джерело:Люкс FM
18 жовтня свій день народження святкує розкішна й мегаталановита артистка – Світлана Лобода. І хіба існує кращий подарунок, аніж свіженький ексклюзивчик? Лови бліц із зірковою іменинницею.
Найкраще рішення, яке прийняла цього року, – бути щасливою. Завжди.
Сьогодні вдячна собі за бажання все робити на 200% краще, ніж вчора.
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Моє бачення жінки в сучасному світі таке: вона сильна, вільна, розумна, впевнена. Вона може все!
Найбільший стереотип про мене, що я живу тільки виступами й записами пісень.
Мій інсайт материнства: любити безмежно. Погане будь-хто може їм сказати. Я для того, щоб вірити й підтримувати їх.
Моя музика про кохання.
Світлані Лободі виповнилося 39 років / Фото пресслужби співачки
Артист може назвати себе артистом лише тоді, коли може й завойовує серця інших людей.
Якби замість крові по моїх судинах текла музика, то це були б треки Lenny Kravitz.
Як бути впевненою, коли знаєш, що хтось кращий за тебе? Навчитися любити себе й знати, що всі унікальні й найкращі.
Зірка відверто розповіла про головне / Фото пресслужби співачки
Про що мріяла маленька Світлана і про що мріє доросла Світлана? Стати великим артистом Буди й залишатися хорошою людиною, незважаючи на труднощі.
Мій ідеальний день народження, коли телефон вимкнений і я насолоджуюсь тишею, сонцем, донечками й коханим.