Зірковий батько Енріке Іглесіас зворушив фанів кумедним відео з донькою
Відомий співак Енріке Іглесіас вкотре потішив прихильників у соціальних мережах новим відео з шестимісячною донькою Люсі.
Енріке поділився відео з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.
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На відео маленька Люсі сміється, дивлячись на тата, який пускає поруч фонтан води з рота.
Енріке Іглесіас з малюком: дивіться відео
Раніше Енріке розповідав, чи важко виховувати двох дітей.
"Це неймовірно! Багато хто мене питає, як це – виховувати двох дітей, якщо і з однією дитиною так важко? На це я відповідаю, що справжній супергерой в нашій родині – Анна. Вона єдина в своєму роді. Ніколас і Люсі – мої перші діти, тому я не знаю різниці між вихованням одного або двох дітей", – заявив Енріке Іглесіас.
Нагадаємо, в Іглесіаса та Курнікової народилися хлопчик та дівчинка, яких назвали Ніколасом і Люсі. За неофіційною інформацією, пологи відбувались 16 грудня 2017 року в одній із клінік Маямі.