Зірковий батько Енріке Іглесіас зворушив фанів кумедним відео з донькою

Відомий співак Енріке Іглесіас вкотре потішив прихильників у соціальних мережах новим відео з шестимісячною донькою Люсі.

Енріке поділився відео з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.

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На відео маленька Люсі сміється, дивлячись на тата, який пускає поруч фонтан води з рота.

Енріке Іглесіас з малюком: дивіться відео

Happy 4th of July! Допис, поширений Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 4 Лип 2018 р. о 10:25 PDT

Раніше Енріке розповідав, чи важко виховувати двох дітей.

"Це неймовірно! Багато хто мене питає, як це – виховувати двох дітей, якщо і з однією дитиною так важко? На це я відповідаю, що справжній супергерой в нашій родині – Анна. Вона єдина в своєму роді. Ніколас і Люсі – мої перші діти, тому я не знаю різниці між вихованням одного або двох дітей", – заявив Енріке Іглесіас.

Нагадаємо, в Іглесіаса та Курнікової народилися хлопчик та дівчинка, яких назвали Ніколасом і Люсі. За неофіційною інформацією, пологи відбувались 16 грудня 2017 року в одній із клінік Маямі.