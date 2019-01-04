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      Зірковий одноклубник українця Зінченка перейде у "Реал"

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      Брахім Діас перейде у "Реал"
      Брахім Діас перейде у "Реал"

      "Реал" завершить трансфер півзахисника "Манчестер Сіті" Брахіма Діаса протягом наступних двох діб.

      У найближчі вихідні іспанця очікують в Мадриді, а сума угоди між двома клубами складе близько 15 мільйонів євро, повідомляє ESPN.

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      Зазначається, що Діас відмовився продовжувати контракт з "Манчестер Сіті" через недостатню кількість ігрової практики. Його чинна угода з нинішнім клубом закінчується влітку, проте "Реал" захотів здійснити операцію вже зараз, не чекаючи можливості отримати гравця влітку безкоштовно.

      Нагадаємо, Брахім Діас є вихованцем "Малаги". У 2013 році він перебрався в академію "Манчестер Сіті", а в 2016 році здійснив професійний дебют в складі англійської команди.

      У цьому сезоні Діас зіграв чотири матчі за "Сіті" і забив два м'ячі. Його контракт з "Манчестер Сіті" розрахований до кінця сезону.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Манчестер Сіті
      Джерело: 24 Канал
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