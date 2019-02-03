Зірковий український боксер хоче бій з чемпіоном WBO

Український володар пояса WBO European Олег Малиновський (23-0, 7 КО) заявив, що хоче провести бій проти чемпіона світу за версією Організації Оскара Вальдеса (24-0, 19 КО).

Малиновський займає другу позицію в рейтингу WBO. Слова українця цитує BoxingScene.

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Бій проти Вальдеса? Запитайте у будь-якого боксера з топ-15 будь-якої організації і будь-якого дивізіону, чи хоче він битися з чемпіоном і він відповість, що так. Я просив свого промоутера домовитися про бій проти Вальдеса і в той день, коли він прийде і скаже, що поєдинок відбудеться я відразу ж побіжу в зал і почнуть готуватися до нього,

– заяивив Олег.

Малиновський повинен був вийти в ринг 22 грудня, але отримав травму ребер. У головному поєдинку того вечора боксу в Броварах Денис Беринчик (10-0, 7 КО) завоював пояс WBO International. Обидва боксери повернуться в ринг 20 квітня в Києві.

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