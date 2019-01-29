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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Зірковий захисник збірної України втретє став батьком

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      Ігор Пластун втретє став батьком
      Ігор Пластун втретє став батьком / Getty Images

      У сім'ї захисника бельгійського "Гента" і збірної України Ігоря Пластуна поповнення.

      29 січня дружина Ігоря Пластуна Тетяна народила йому сина Даміана (вага – 4 кг, зріст – 52 см), пише "Команда №1".

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      Тепер у 28-річного вихованця київської "Оболоні" вже троє дітей (Данилу – 3 роки і 9 місяців, Діані – 1 рік і 2 місяці).

      В середу, 30 січня, "Гент" на виїзді зіграє матч-відповідь проти "Остенде" в рамках півфіналу Кубка Бельгії. Перший матч завершився з рахунком 2:2.

      Цікаво, що український захисник, незважаючи на видалення в першому поєдинку, готується до цієї зустрічі. Чому дискваліфікація за червону картку в домашньому матчі не вступила в силу, з'ясувати поки не вдалося.

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      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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