Зірковий захисник збірної України втретє став батьком

У сім'ї захисника бельгійського "Гента" і збірної України Ігоря Пластуна поповнення.

29 січня дружина Ігоря Пластуна Тетяна народила йому сина Даміана (вага – 4 кг, зріст – 52 см), пише "Команда №1".

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Тепер у 28-річного вихованця київської "Оболоні" вже троє дітей (Данилу – 3 роки і 9 місяців, Діані – 1 рік і 2 місяці).

В середу, 30 січня, "Гент" на виїзді зіграє матч-відповідь проти "Остенде" в рамках півфіналу Кубка Бельгії. Перший матч завершився з рахунком 2:2.

Цікаво, що український захисник, незважаючи на видалення в першому поєдинку, готується до цієї зустрічі. Чому дискваліфікація за червону картку в домашньому матчі не вступила в силу, з'ясувати поки не вдалося.

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