Сили оборони 25 листопада завдали удару по російському військовому аеродрому "Саваслейка". Ця атака зірвала плани ворога з повітряної підтримки бронетанкових штурмів та захисту техніки від українських дронів.

Про значення цієї спецоперації розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу. За його словами, саме з цього летовища підіймалася бомбардувальна авіація окупантів, яка тероризувала позиції ЗСУ керованими авіабомбами.

Спроба прикрити бронетанкові штурми

Тимочко підкреслив, що загарбники накопичували літаки для масованих операцій, якими планували прикривати наступ своєї бронетехніки. Оскільки важка броня окупантів зазнає колосальних втрат від дій підрозділів БпЛА, ворожа авіація мала спеціальне завдання – завдавати ударів по позиціях українських пілотів.

Бронетехніка перебуває в доволі серйозній зоні ризику знищення FPV-дронами. Противник це усвідомлював, і завдання авіації було підтримувати наземні сили, зокрема виявляти наші точки операторів, накривати ракетно-бомбовими ударами саме місця розташування наших дроників. Ну не склалось. Це дуже показово. Сподіваюся, що буквально завтра-післязавтра показники по знищенню ворожої бронетехніки на лінії фронту різко зростуть,

– зазначив Тимочко.

Він також висловив сподівання, що невдовзі вдасться завдати нових ударів і по аеродрому в Енгельсі, де зосереджена стратегічна авіація противника.

Розбір Івана Тимочка удару по аеродрому "Саваслейка": відео

Зміна тактики через похолодання

Військовий звернув увагу на те, що сезонне погіршення погодних умов суттєво коригує перебіг боїв. Заморозки та вологість призводять до обледеніння безпілотників, значного погіршення роботи акумуляторів та обмеження видимості в тумані.

У зв'язку з цим головний акцент на фронті поступово зміщуватиметься до класичного конвенційного озброєння – артилерії та авіації. Для утримання балансу Збройним Силам України критично необхідне оперативне надання обіцяних західних літаків, зокрема винищувачів Gripen та французьких бортів.

Раніше стало відомо, що під час нічної атаки на аеродромі "Саваслейка" постраждали бойові літаки МіГ-31 та Су-34.