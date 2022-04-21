Зірвана операція на "Азовсталі" і документ про переговори: дайджест фейків російської пропаганди

Російські окупанти продовжують поширювати фейки та маніпулювати людьми. Не цураються вороги ані відвертої брехні, ані перекручування фактів.

У Центрі протидії дезінформації зібрали головні фейки, які у 56-й день війни намагалися поширювати російські загарбники. Розберімося у поширених маніпуляціях і пересмикуваннях, які поширювали цього разу.

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Дайджест фейків

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не отримувала жодного документа, який би мав бодай якийсь стосунок до перемовин. Водночас речниця МЗС Росії Марія Захарова переконує, що "Москва передала Києву проєкт документа... ще 15 квітня, але досі не отримала жодної реакції". Це, наголошують у ЦПД, – маніпуляція.

Слідчі з Росії оглянули лікарню Маріуполя, яку "обстріляли українці". Під час цього їм вдалося "виявити десятки тіл мирних мешканців". Ба більше, окупанти переконують, що їм вдалося "зафіксувати сліди вчинення українськими військовими злочинів". Чергова російська маніпуляція.

Міністерство оборони країни-агресорки заявило, що "Київ зірвав оголошену збройними силами Росії гуманітарну операцію на "Азовсталі". І це попри те, що керівники батальйону "Азов" зазначили, що саме окупанти обстріляли анонсований гуманітарний коридор. Вкотре маніпуляція!

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