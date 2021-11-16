Зірвемо горлянку, – Зеленський привітав збірну з виходом у плей-офф відбору на ЧС
Володимир Зеленський відреагував на вихід української збірної у плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022. Президент пообіцяв команді відчайдушну підтримку.
Глава держави опублікував емоційний допис у своєму телеграмі. Так він відреагував на перемогу України в матчі проти Боснії та Герцеговини.
До теми Україна перемогла Боснію та Герцеговину і вийшла у плей-офф відбору на ЧС-2022: відео голів
Відповідну публікацію він проілюстрував фотографією української збірної. "Ці хлопці щойно перемогли і потрапили у плей-оф, де боротимуться за вихід на чемпіонат світу-2022", – наголосив президент.
Цих хлопців ми будемо несамовито підтримувати й зірвемо горлянку, коли їм це вдасться. Чи може бути інакше? Вірю, що ні. Бо ці хлопці – збірна України з футболу,
– підкреслив Зеленський.
Поєдинок України з Боснією та Герцоговиною: що варто знати
- Матч між командами відбувся ввечері 16 листопада у місті Зениця – на стадіоні "Біліно Поле". Українцям вдалося блискуче здобути перемогу завдяки голам у другому таймі.
- Перший гол забив Олександр Зінченко – на 59-ій хвилині поєдинку. Через 20 хвилин другий м'яч у ворота Боснії та Герцеговини відправив Артем Довбик. Це забезпечило нам перемогу.
- Після цього збірна України посідає друге місце у своїй групі. Тепер "синьо-жовті" боротимуться за одну з трьох путівок на чемпіонат світу-2022.