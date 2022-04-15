Зіткнення двох різних світів: Зеленський показав проникливі фото українців під час війни
15 квітня 2022 , 17:12Читать новость на русском
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Володимир Зеленський показав проникливі фото українців під час війни. Вони просто жили мирним життям, прагнули гармонії для себе та своїх дітей, думали про майбутнє.
Зеленський розповів про зіткнення двох різних світів.
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Президент мав на увазі світ мирних людей та світ людей, яких десятиліттями принижувала держава, тобто Росія. Їх спеціально заганяли у бідність та безправ'я, щоб влада могла направити їх на будь-які авантюри.
Українці, яких спіткала війна / Фото з телеграму Володимира Зеленського:
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