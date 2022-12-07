Понад 150 людей постраждали внаслідок зіткнення поїздів біля Барселони

Зранку 7 грудня поблизу Барселони зіткнулися два поїзди. Внаслідок цього постраждало понад 150 людей. Деякі з них – у менш важкому стані.

Як повідомляють журналісти, аварія сталася об 07:50 на станції Rodalies de Montcada i Reixac. В обох потягах R4 їхали 800 людей, понад 150 з яких постраждали внаслідок інциденту.

Варте уваги У Туреччині впав військовий літак: в якому стані пілот

Один поїзд в'їхав в інший, поки той стояв

Відомо, що один з потягів, який прямував до Барселони, здійснив аварійну зупинку. Під час неї в нього врізався потяг ззаду. У першому на момент аварії було 500 пасажирів, а у другому – 300.

Біля Барселони зіткнулися пасажирські потяги / Фото з твітеру

Внаслідок зіткнення двох потягів постраждали понад 150 людей, з яких п'ятеро – у менш важкому стані. Здебільшого їх госпіталізували з проблемами шиї та травмами рук і ніг. У решти потерпілих легкий стан. Відомо, що 14 пасажирів перевели до різних медичних закладів у Бадалоні та Серданьолі.

Я був у поїзді, який зупинили, після чого в нього в'їхав інший. Момент паніки, криків і страждань. Ця відсутність безпеки нестерпна,

– розповів пасажир Хосе Хорхе.

Зауважимо, що причини аварії все ще з'ясовуються. Відомо, що цього ранку у районі Валлеса, де й зіткнулися потяги, був густий туман. Він міг стати причиною поганої видимості дорожнього полотна для машиніста.

На місце прибули медики та рятувальники: дивіться відео

Рятувальники і медики працюють

До місця події вирушили 18 підрозділів медично служби. Вони оцінювали стан потерпілих і надавали їм необхідну медичну допомогу. Крім того, на місці працювали пожежники. Відомо, що рух зупинили на кількох лініях – R4, R7, а також R12.

Пасажири, які спілкувалися з журналістами, подякували медичній службі за їхню оперативну допомогу. Додамо, що в районі зіткнення облаштували імпровізований польовий госпіталь. Туди могли звернутися ті, хто постраждав від аварії. Також там пасажири могли зігрітися.

Нагадаємо, що моторошна ДТП 7 грудня сталася у Шахтарському районі Донецької області. Там вантажівка з окупантами врізалася у маршрутку. Внаслідок цього загинуло 16 людей, ще 3 зазнали поранень.