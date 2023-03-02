У Греції після аварії потягів спалахнули протести: поліція застосувала сльозогінний газ

Пізно ввечері 28 лютого поблизу міста Лариса в Греції зіткнулися пасажирський і вантажний потяги. Внаслідок аварії багато загиблих та постраждалих. У країні спалахнули протести.

Протестувальники зіткнулися з поліцією біля штаб-квартири Hellenic Train. Це компанія, яка відповідає за обслуговування залізниць Греції.

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Протести через жахливу аварію на залізниці в Греції

Протести пройшли біля офісу Hellenic Train Афінах. Пізніше у тому ж районі поліція застосувала сльозогінний газ, аби розігнати протестувальників, які кидали каміння та запалювали багаття на вулицях.

Протестувальники зіткнулися з поліцією / AFP

Протести в Греції біля Hellenic Train / Getty images

На місці найстрашнішої залізничної аварії в Греції рятувальники знову працювали всю ніч. Родини продовжують прибувати до сусідньої лікарні, щоб здати зразки ДНК, аби можна було опізнати їхніх зниклих близьких.

Речник пожежної бригади Василіс Вартакогіанніс зазначив, що температура всередині першого вагона сягнула 1300 градусів, через що "важко ідентифікувати людей, які були всередині".

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Триденна жалоба та звинувачення

Протести також пройшли в Салоніках і місті Лариса, неподалік від якого і сталася катастрофа. Уряд заявив, що незалежне розслідування встановить справедливість.

По всій країні оголошено триденну національну жалобу. У ЗМІ зазначають, що багато з 350 пасажирів на борту були студентами віком 20 років. Вони поверталися до Салонік після довгих вихідних, присвячених Великому посту грецької православної церкви.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що причиною катастрофи стала "трагічна людська помилка". Тим часом у Ларисі 59-річного начальника станції звинувачують у вбивстві через необережність. Він заперечує будь-які правопорушення та каже, що причина аварії – технічна несправність.

Члени профспілки залізничників вважають, що системи безпеки не працювали належним чином, ба більше, про це неодноразово попереджали протягом багатьох років. На знак протесту та трауру залізничники планують страйкувати у четвер через, як вони кажуть, "офіційне нехтування залізницею".

Біль перетворився на гнів за десятки загиблих і поранених колег і співгромадян,

— йдеться в заяві профспілки працівників, яка оголосила про страйк.

Жахлива аварія у Греції / BBC

Наразі відомо, що через зіткнення потягів. Раніше головний коронер загальної лікарні Лариси Рубіні Леонтарі сказала, що 35 тіл "наразі знаходяться в морзі, а передача інших тіл триває". Деякі тіла згоріли до невпізнання. Більшість були молодими людьми.Всього. 25 людей перебувають у важкому стані. Госпіталізовані 53 пасажири, решту відпустили додому на амбулаторне лікування.