Зіткнення поїздів у Чехії: чи є українці серед серйозно постраждалих чи загиблих
Джерело:Укрзалізниця
Ввечері 5 червня у Чехії зіткнулися вантажний поїзд та пасажирський потяг, що прямував з України. В Укрзалізниці повідомили, що попередньо українців серед постраждалих чи загиблих немає.
Станом на ранок відомо про десятки травмованих, а також 4 загиблих. В компанії зазначили, що тримають зв'язок з чеськими колегами, аби допомогти пасажирам з пересадками.
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Зіткнення потягів у Чехії
Вночі 5 червня поїзд Прага – Кошице на території Чехії зіштовхнувся з вантажним потягом. За попередньою інформацією є загиблі та постраждалі. Повідомляється, що громадяни України вціліли – на це повпливало розміщення вагонів, в яких прямували українці.
При цьому причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, знаходяться всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає,
– вказали в Укрзалізниці.
Укрзалізниця тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками. Деталі аварії уточнюються.
Водночас очікується затримка поїзда RegioJet Прага — Перемишль, з якого більшість українців здійснюють пересадки на поїзди до України. Укрзалізниця працює над організацією перевезення пасажирів поїздів, які затримаються, до місць призначення – навіть попри те, що аварія відбулася не на території нашої держави.
Що відомо про аварію
- Близько 23:30 біля нової станції Пардубіце лоб в лоб зіткнулися пасажирський поїзд RegioJet 1021, що прямував до Чопа в Україну, з вантажним потягом ČD Cargо. За інформацією чеських ЗМІ, перший було вщент зруйновано. У пасажирському потязі в цей час було близько 200 осіб.
- Прессекретар пожежної залізничної адміністрації вночі розповів, що внаслідок зіткнення загинуло двоє людей. Проте вже станом на ранок кількість жертв зросла до 4. Рятувальна операція триває, тому остаточна кількість загиблих може збільшитися. Також відомо про десятки постраждалих – серед яких і діти.
- Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала вже відрегував на інцидент. Він зазначив, що зіткнення поїздів – це велике нещастя. Він висловив щирі співчуття всім постраждалим.