Зіткнення поїздів у Чехії: чи є українці серед серйозно постраждалих чи загиблих

Ввечері 5 червня у Чехії зіткнулися вантажний поїзд та пасажирський потяг, що прямував з України. В Укрзалізниці повідомили, що попередньо українців серед постраждалих чи загиблих немає.

Станом на ранок відомо про десятки травмованих, а також 4 загиблих. В компанії зазначили, що тримають зв'язок з чеськими колегами, аби допомогти пасажирам з пересадками.

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Зіткнення потягів у Чехії

Вночі 5 червня поїзд Прага – Кошице на території Чехії зіштовхнувся з вантажним потягом. За попередньою інформацією є загиблі та постраждалі. Повідомляється, що громадяни України вціліли – на це повпливало розміщення вагонів, в яких прямували українці.

При цьому причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, знаходяться всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає,

– вказали в Укрзалізниці.

Укрзалізниця тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками. Деталі аварії уточнюються.

Водночас очікується затримка поїзда RegioJet Прага — Перемишль, з якого більшість українців здійснюють пересадки на поїзди до України. Укрзалізниця працює над організацією перевезення пасажирів поїздів, які затримаються, до місць призначення – навіть попри те, що аварія відбулася не на території нашої держави.

Що відомо про аварію